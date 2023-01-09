Beşiktaş Tormena için görüşmelere başladı

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem stoper takviyesi.



Sabah gazetesinde yer alan haberde, kadrosuna sağ stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Braga forması giyen Vitor Tormena ile ilgilendiği aktarıldı.

BRAGA 8 MİLYON İSTİYOR

Haberde, Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro ile pazarlığa başladığı ifade edilirken Portekiz ekibinin 8 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. Bu talep sonrasında Beşiktaş'ın 3 milyon Euro bonservis bedeliyle birlikte sezon başıdan Serdar Saatçı'nın transferinden doğan 1.5 milyon Euro bonservis bedelinden kalan ödemenin de anlaşmaya dahil edildiği kaydedildi.



Bu sezon Braga formasıyla 21 maçta süre alan Vitor Tormena, 1 asistle oynadı. Brezilyalı oyuncu daha önce Sao Paulo, Novorizontino, Gil Vicente ve Portimonense takımlarında forma giydi.