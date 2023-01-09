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Şenol Güneş'in Dele Alli kararı belli oldu

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, İngiliz futbolcu Dele Alli ile ilgili son kararını verdi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:11
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Dele Alli için karar çıktı: Şenol Güneş açıkladı

Şenol Güneş'in Dele Alli kararı belli oldu
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Alli'ye Kasımpaşa sınavında da şans vermeyen Şenol Güneş'in, İngiliz oyuncuyu tamamen sildiği ve yönetimle yaptığı toplantıda "Şu an kalması da gitmesi de takım için bir şey değiştirmez. Yabancı kontenjanı açmak için gönderebilirsiniz" dediği alınan bilgiler arasında.
İngiliz futbolcu bu sezon başında Everton formasıyla 2 Premier Lig maçına çıkıp sonrasında Beşiktaş'a katılmıştı.

Yıldız futbolcu için bir başka kulübe gitme durumu ise sezon içerisinde 3 farklı takımda oynayamama kuralına takılıyor. Sabah'ın haberine göre Everton ise futbolcunun 2.2 milyon Euro'luk maaşını karşılayan Beşiktaş'ın geri gönderme talebi iletmesi halinde bunu kabul etmeyecek. Çünkü kadroda düşünülmeyen Dele Alli'nin en azından maaş yükünü karşılamak istemiyorlar.

Bu sezon Beşiktaş forması ile 575 dakika sahada kalan Dele Alli, 7 Süper Lig 2 de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giydi. Deneyimli oyuncu ligde 1, kupada 1 olmak üzere 2 gol kaydetti ancak hiç asist yapamadı.
İngiliz futbolcu bu sezon sahaya çıktığı 9 maça da 11'de başladı. 3 maçta ise yedek kulübesinde otururken, hiç sonradan oyuna dahil edilmedi.
Deneyimli isim, Tottenham kariyerinde büyük çıkış yapmış ve dünyanın ilgisini çekmişti. Özellikle 2018 yılı Dele Alli için unutulmaz.

Piyasa değeri tam 100 milyon Euro'ya ulaşmıştı.
Yıldız futbolcu, genç yaşta sırtına geçirdiği İngiltere Milli Takımı formasını 37 kez giydi. Ancak 9 Haziran 2019'dan bu yana milli formasına hasret kaldı. Dele Alli'nin kariyerindeki 4. kulübü Beşiktaş.
Futbol hayatına MK Dons'ta başlayan ve sırasıyla Tottenham, Everton formaları giyen 26 yaşındaki oyuncunun Ada dışındaki ilk deneyimi İstanbul oldu.

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