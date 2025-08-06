Transferi resmen duyurdular! Kim Min-jae İstanbul'a iniyor: Fenerbahçeliler şok oldu

Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-jae için flaş gelişmeler yaşanıyor. Bavyera ekibinden ayrılacağı iddia edilen Kim Min-jae, kariyerini tekrar Türkiye'ye sürdürmeyi planlıyor.

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BAYERN KIM MIN-JAE'Yİ GÖZDEN ÇIKARMIŞTI

Bayern Münih, Kim Min-jae'yi transfer listesine koyarak biletini kesmişti. Kararı oyuncu cephesine ileten Alman devi, Koreli savunmacı için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Akşam'da yer alan habere göre; Süper Lig devi de gelen fırsatı değerlendirmek için Kim Min-jae'yi İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

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KIM MIN-JAE GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Çıkan haberin detaylarında, Galatasaray'ın Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan Kim Min-jae için kiralama teklifiyle masaya oturduğu belirtildi. Başarılı savunmacıyı 1 yıllığına renklerine bağlamak isteyen Cimbom'un Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Ayrıca haberde, Güney Koreli oyuncunun da sarı-kırmızılılara sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha mücadele etmek istediği belirtildi.

Bu nedenle transferin kısa süre içerisinde bitmesi ve daha önce Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae'nin Galatasaray için İstanbul'a gelmesinin beklendiği bilgisine haberde yer verildi.

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