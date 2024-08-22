Trendi tersine çeviren dizi

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FOTO: RUHUN DUYMAZ

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Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısı, sadece o ülkelerde yayınlanmasıyla kalmıyor. Bazı yabancı şirketler, Türk yapımlarının yayın haklarını alarak kendi ülkelerine uyarlıyorlar.

Bunun son örneği, NOW TV’de 2023 yılında yayınlanan ‘Ruhun Duymaz’ dizisinde yaşandı. O3 Medya imzalı dizinin yeniden yapım haklarını Güney Kore’nin önde gelen yapım şirketlerinden biri satın aldı ve böylece, Kore içeriklerinin Türk izleyiciler için uyarlanması trendi tersine döndü. Şükrü Özyıldız ile Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı romantik komedi ‘Ruhun Duymaz’, Güney Kore versiyonuna uyarlanacak ve senaryo, şu anda Kore’nin en iyi senaristlerinden bazıları tarafından geliştiriliyor. Yerel oyuncu kadrosu ve yeniden çevrimle ilgili detaylar, önümüzdeki aylarda paylaşılacak.

NOW TV’de ilk bölümü 24 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan dizi, 23 Eylül 2023’te 9. bölümüyle final yapmıştı.

Siyaseti bıraktı, sahnelere döndü

Moda Sahnesi, yeni tiyatro sezonunda seyircisini Shakespeare’in en güçlü eserlerinden ‘Macbeth’ ile karşılayacak. Kemal Aydoğan’ın yönettiği, Macbeth’i Barış Atay, Lady Macbeth’i ise Ezgi Çelik’in canlandıracağı oyunun biletleri satışa çıktı.

William Shakespeare’in unutulmaz eseri ‘Macbeth’, yeni yorumuyla sahnede olacak. Oyun; 25, 26, 27, 29 Eylül ve 2,3 ve 4 Ekim’de sahnede olacak. İktidar hırsı ve egonun ilmek ilmek işlendiği bu büyük trajediyi, her sezon en az bir Shakespeare eseri sergileyen Moda Sahnesi’nin yorumuyla izleyeceğiz.

Barış Atay’ın siyaseti bırakıp yeniden sahnelere dönmesi, oyunculuğa başlaması son derece sevindirici bir gelişme. Yeri zaten sahnelerdi. Onu izlemeyi özlemiştik.

‘That Is Life’ kliplendi

Sahne şovlarında kemanı ve dansı birleştirdiği muhteşem gösterilere imza atan, dünyaca ünlü keman virtüözümüz Canan Anderson’u tanımayanınız yoktur sanırım.

Canan Anderson, son olarak kendisine ait bestesi ‘That Is Life’ı Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde göz alıcı görüntülerle kliplendirdi.

Hayata dair bir eser olan çalışma, dinleyicisini savaşlar ve acılarla dolu dünyada her şeye rağmen umut etmeye ve hayatı kutlamaya dair coşku dolu bir güzelleme olarak dikkat çekiyor. Hoş bir klip olmuş. Yolu açık olsun.