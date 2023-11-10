Trendyol Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası bugün başlıyor. İşte program...

KAYNAK: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de yeni haftanın heyecanı başlıyor.

Yeniçağ yazarları, mücadeleler biter bitmez yazılarını yazacaklar.

İşte maçların programı...

BUGÜN

Trabzonspor-Konyaspor: Turgay Beşyıldız, Recep Çınar

MKE Ankaragücü-Antalyaspor: Abdullah Şaşkın

CUMARTESİ:

Fatih Karagümrük-Sivasspor: Volkan Aliakar

Hatayspor-Galatasaray: Sedat Kaya

PAZAR:

Pendikspor-Samsunspor: Abdullah Şaşkın

Beşiktaş-Başakşehir: Gürel Yurttaş

Çaykur Rizespor-İstanbulspor: Turgay Beşyıldız

Adana Demirspor-Fenerbahçe: Fatih Saboviç, Mirza Şeker

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