Trendyol Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de yeni haftanın heyecanı başlıyor.
Yeniçağ yazarları, mücadeleler biter bitmez yazılarını yazacaklar.
İşte maçların programı...
BUGÜN
Trabzonspor-Konyaspor: Turgay Beşyıldız, Recep Çınar
MKE Ankaragücü-Antalyaspor: Abdullah Şaşkın
CUMARTESİ:
Fatih Karagümrük-Sivasspor: Volkan Aliakar
Hatayspor-Galatasaray: Sedat Kaya
PAZAR:
Pendikspor-Samsunspor: Abdullah Şaşkın
Beşiktaş-Başakşehir: Gürel Yurttaş
Çaykur Rizespor-İstanbulspor: Turgay Beşyıldız
Adana Demirspor-Fenerbahçe: Fatih Saboviç, Mirza Şeker