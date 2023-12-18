Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Trendyol Süper Lig'de heyecan, 17. hafta maçları ile devam edecek. İşte maçların programı...

Süper Lig'de verilen haftanın ardından maçlar, 17. hafta ile sürecek.

Yeniçağ yazarları, maçları biter bitmez okuyucuları ile buluşturacak.

İŞTE MAÇLARIN PROGRAMI

YARIN
17.00 Başakşehir-Sivasspor: Volkan Aliakar
20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Mirza Şeker
20.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız

ÇARŞAMBA
17.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Fatih Saboviç
20.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Sedat Kaya

PERŞEMBE
17.00 Samsunspor-Konyaspor: Recep Çınar
17.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor: Turgay Beşyıldız
20.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Gürel Yurttaş
20.00 MKE Ankaragücü-Hatayspor: Volkan Aliakar

İlgili Haberler
Derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Süper Lig'de heyecan Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Milli maçların heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Trendyol Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Son Haberler
Bu mezarlıkta din ayrımı yok. Müslüman Yahudi Hristiyan Ateist hepsi yan yana yatıyor Yaşam
Bu mezarlıkta din ayrımı yok. Müslüman Yahudi Hristiyan Ateist hepsi yan yana yatıyor
İsmail Kartal'ın stoper kararı belli oldu Spor
İsmail Kartal'ın stoper kararı belli oldu
Babasının aracını izinsiz aldı, faciaya sebep oldu Gündem
Babasının aracını izinsiz aldı, faciaya sebep oldu
Olimpiyata katılacak Türk tekvandocular belli oldu Spor
Olimpiyata katılacak Türk tekvandocular belli oldu
Mardin'de bir vatandaştan Kürdistan bayrağına uçan tekmeli tepki Video
Mardin'de bir vatandaştan Kürdistan bayrağına uçan tekmeli tepki
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay soruşturmasında flaş gelişme Gündem
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay soruşturmasında flaş gelişme
MSB açıkladı! Sınırda 46 kişi yakalandı Gündem
MSB açıkladı! Sınırda 46 kişi yakalandı