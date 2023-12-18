Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'de verilen haftanın ardından maçlar, 17. hafta ile sürecek.
Yeniçağ yazarları, maçları biter bitmez okuyucuları ile buluşturacak.
İŞTE MAÇLARIN PROGRAMI
YARIN
17.00 Başakşehir-Sivasspor: Volkan Aliakar
20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Mirza Şeker
20.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız
ÇARŞAMBA
17.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Fatih Saboviç
20.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Sedat Kaya
PERŞEMBE
17.00 Samsunspor-Konyaspor: Recep Çınar
17.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor: Turgay Beşyıldız
20.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Gürel Yurttaş
20.00 MKE Ankaragücü-Hatayspor: Volkan Aliakar
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