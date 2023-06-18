Trollerin hedef gösterdiği büyükelçi görevden alındı.

Editör: UFUK CİNGÖZ

Geçtiğimiz ay Paris’te düzenlenen Gülsin Onay’ın piyano dinletisine, Paris büyükelçisi Refik Ali Onaner’in Berna Laçin’i davet etmesi AKP’li trollerin tepkisini çekmişti.

Önceki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu etiketleyerek Berna Laçin’i dinletiye davet eden Paris büyükelçisinin görevden alınmasını isteyen trollerin isteği, yeni dönemde kabul gördü.

Dışişleri Bakanlığına atanan Hakan Fidan, göreve geldikten sonra bazı büyükelçilerin, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik atamalarını yaptı.

Yeni görev listesinde trollerin hedef gösterdiği büyükelçi Refik Ali Onaner görevden alınarak merkeze çektirildi. Boşalan koltuğa ise Türkiye’nin Bratislava büyükelçisi Yunus Demirer getirildi.

TROLLER MEMNUN

Yeni atamalardan oldukça memnun olan troller sevinçlerini Twitter’dan gösterdi.

‘’Ebabil Harekâtı’’ olarak nitelendirilen oluşumun bu kampanyayı yaptığı öne sürülürken, fake ve troll hesapların Hakan Fidan’ın fotoğraflarını paylaşarak teşekkür etmeleri dikkat çekti.