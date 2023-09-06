TRT sığınmacı ve kaçak güzellemesi yaptığı propaganda filmini yayınlayacak

YENİÇAĞ / GAMZE DAĞ

Toplumun her kesiminin rahatsız olduğu sığınmacı ve kaçak sorunu giderek toplumun sinir uçlarına dokunmaya devam ederken TRT, bu akşam 2019 yapımı "Omar ve Biz" isimli TRT ortak yapımı olan filmi, TRT 2’de yayınlamaya karar verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile çekilen film, Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde yarıştı.

SIĞINMACI VE KAÇAKLARI İSTEMEYENLERE NAZİ ETİKETİ

Filmde iki kaçak erkeğin Türkiye’ye ülkemize illegal şekilde girmesi güzellenirken karşı çıkanlar vicdansız olmakla utandırılmaya çalışılıyor.

Sığınmacı ve kaçakları istemeyenler "Hitler hayranı" olmakla suçlanırsa karşı argüman üretilemeyeceği düşünüldüğü için dikkat çeken bir replik kullanılmış fragmanda:

"Nazi kampı mı burası"

KÖTÜ ADAM ROLÜNDE EMEKLİ ASKER İSMET

Filmde yer alan emekli askerin kaçaklardan rahatsız olduğu için kötü adam gösterilmesi ve askerin adının “İsmet” olması tepki çekti.

Kaçakların ne idiği belirsiz kişiler olduğunu söyleyen emekli asker “Nereden biliyorsun bunların terörist ya da katil olmadığını” ifadelerini kullanıyor.

PROPAGANDA FİLMİNE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

“Emekli bir komutanın, komşusunun yaşadığı olay sonucu tanıştığı iki göçmenle hikâyesi. Omar and Us (Omar ve Biz), bu akşam 21.30’da TRT 2’de.” diyerek duyurulan filme sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

TRT’nin halkın vergileriyle yabancıları övmesi eleştirildi.