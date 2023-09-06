TRT sığınmacı ve kaçak güzellemesi yaptığı propaganda filmini yayınlayacak

Kaçak güzellemesi yapılan TRT ortak yapımı olan "Omar ve Biz" filmi, bu akşam TRT 2’de yayınlanacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
TRT sığınmacı ve kaçak güzellemesi yaptığı propaganda filmini yayınlayacak

YENİÇAĞ / GAMZE DAĞ

Toplumun her kesiminin rahatsız olduğu sığınmacı ve kaçak sorunu giderek toplumun sinir uçlarına dokunmaya devam ederken TRT, bu akşam 2019 yapımı "Omar ve Biz" isimli TRT ortak yapımı olan filmi, TRT 2’de yayınlamaya karar verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile çekilen film, Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde yarıştı.

trt-omar-ve-biz.jpg

SIĞINMACI VE KAÇAKLARI İSTEMEYENLERE NAZİ ETİKETİ

Filmde iki kaçak erkeğin Türkiye’ye ülkemize illegal şekilde girmesi güzellenirken karşı çıkanlar vicdansız olmakla utandırılmaya çalışılıyor.

Sığınmacı ve kaçakları istemeyenler "Hitler hayranı" olmakla suçlanırsa karşı argüman üretilemeyeceği düşünüldüğü için dikkat çeken bir replik kullanılmış fragmanda:

"Nazi kampı mı burası"

KÖTÜ ADAM ROLÜNDE EMEKLİ ASKER İSMET

Filmde yer alan emekli askerin kaçaklardan rahatsız olduğu için kötü adam gösterilmesi ve askerin adının “İsmet” olması tepki çekti.

Kaçakların ne idiği belirsiz kişiler olduğunu söyleyen emekli asker “Nereden biliyorsun bunların terörist ya da katil olmadığını” ifadelerini kullanıyor.

trt-222.jpg

ksdgkdkfgdfhfg.jpg

dkfgkdfkhgfh.jpg

rtrt-334.jpg

PROPAGANDA FİLMİNE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

“Emekli bir komutanın, komşusunun yaşadığı olay sonucu tanıştığı iki göçmenle hikâyesi. Omar and Us (Omar ve Biz), bu akşam 21.30’da TRT 2’de.” diyerek duyurulan filme sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

TRT’nin halkın vergileriyle yabancıları övmesi eleştirildi.

trt-22.jpg

trt-333.jpg

tttrtrtryt.jpg

rtryrytruytiyukuiloiu.jpg

ryetryrtutyiyui.jpg

İlgili Haberler
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Öne Çıkanlar
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Son Haberler
Kırklareli'ndeki sel felaketindeki can kabı 5'e yükseldi Güncel
Kırklareli'ndeki sel felaketindeki can kabı 5'e yükseldi
Tesla fabrikasında 2 milyonuncu araç üretildi Teknoloji - Otomotiv
Tesla fabrikasında 2 milyonuncu araç üretildi
Dev perakende zinciri iflas etti. 12 bin kişi işsiz kalacak Ekonomi
Dev perakende zinciri iflas etti. 12 bin kişi işsiz kalacak
Trabzonspor'da 3 ayrılık birden yolda Spor
Trabzonspor'da 3 ayrılık birden yolda
Nevşehir'de sabıkası olan 7 sığınmacı sınır dışı edilecek Güncel
Nevşehir'de sabıkası olan 7 sığınmacı sınır dışı edilecek
Dünya genelinde kanser vakalarında şok artış. Araştırmadan korkutan sonuçlar Sağlık
Dünya genelinde kanser vakalarında şok artış. Araştırmadan korkutan sonuçlar
Osmaniye'de savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Güncel
Osmaniye'de savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti