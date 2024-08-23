TRT, yeni sezonda da iddialı

Yeni sezona iddialı girmek isteyen kanalların birisi olan TRT, önceki akşam 5 dizisinin tanıtımını yayınlayarak adeta gövde gösterisi yaptı.

‘Teşkilat’ ve ‘Gönül Dağı’nın 5. sezon; ‘Mehmed Fetihler Sultanı’, ‘Kara Ağaç Destanı’ ve ‘Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’ dizilerinin ise 2. sezon ilk tanıtımlarını ekranlara getirdi. Fragmanlarda kullanılan sloganlar kadar etkileyici sahneler de dikkat çekiciydi. Özellikle ‘Söz’den yıllar sonra ‘Teşkilat’ta yeniden bir araya gelen Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat’ı birlikte izleyecek olmak ayrı bir keyif verecek. İkiliyi ‘Söz’de izlemeye doyamamıştık.

Eylül ayında izleyicisiyle buluşması beklenen TRT dizilerine reytingi bol bir sezon diliyorum.

Ekrana dönüş hazırlığı yapıyor

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Şermin Güven, yeni sezonda yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Birkaç televizyon dizisiyle görüşme yapan oyuncu, son kararını verip sürpriz bir diziyle önümüzdeki günlerde sevenlerinin karşısına çıkacak. Son olarak dünyanın ilk diyalogsuz aşk filmi olma özelliği taşıyan ‘Birkaç Mısraymış Meğer’de rol alan Şermin Güven’in, filmdeki oyunculuğuna hayran kalmıştım. Onu yeniden ekranlarda izlemeyi merakla bekliyorum.

Şermin Güven, aynı zamanda Türk Sineması’nın Sultan’ı Türkan Şoray’a benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Ferman Toprak’tan giderli şarkı

Fantezi müziğin güçlü seslerinden Ferman Toprak, yeni şarkısı ‘Aynen’i Özdemir Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Erol Cesur Ersoy, düzenlemesi Sedat Sakarya imzası taşıyan şarkıya yine Sedat Sakarya’nın yönetmenliğinde hoş da bir klip çekilmiş. Yeni çalışmasında kendine özgü yorumuyla beğeni toplayan Ferman Toprak, klibinde Paris Olimpiyatları’na damga vuran milli sporcumuz Yusuf Dikeç’in ikonik pozunu verdiği sahnelerle dikkat çekti.

Eğlenceli bir şarkı olmuş. Dinlerken keyif aldım. Yolu açık olsun.