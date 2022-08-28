TRT'nin ilk asparagas haberi. Hulusi Baba'yı da alet etmişler. Yalan söyleyemeyen Hulusi Kentmen canlı yayında itiraf etmiş

TRT arşivinden çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bu röportaj, TRT’nin 1978 tarihli nostalji programlarından karşımıza çıkıyor.

TRT’nin efsane sunucusu Halit Kıvanç, Yeşilçam’ın unutulmaz baba karakteri Hulusi Kentmen ile ünlü sanatçı Abdullah Yüce programda bir araya gelir.

Bakın usta isim Hulusi Kentmen sunucuyu bozmadan dürüst bir şekilde olayı nasıl anlatıyor...

İşte Kentmen'in Halit Kıvanç ile yaptığı o röportaj...

TRT sunucusu Halit Kıvanç ve Hulusi Kentmen arasında geçen konuşma şöyle:

TRT sunucusu Halit Kıvanç "Şu anda şöyle bir eskilerden parça dinlemek isterseniz, hangi parçayı arzulardınız? diye soruyor.

Hulusi Kentmen "Türk sanat müziğinden falan mı?"

TRT sunucusu Halit Kıvanç "Evet, eski Türk müziğinden bizim şöyle bir 25-30 yıl öncenin çok popüler parçalarından."

Hulusi Kentmen "Benim, o çok sevdiğim bir parça vardır ve bunu ben ilk defa Abdullah Yüce'den dinledim. "Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap".

TRT sunucusu Halit Kıvanç da "Herhalde Abdullah Yüce'yi burada gördüğünüz için şimdi bunu istiyorsunuz." diyor.

Bunun üzerine dürüstlüğünden ödün vermeyen Hulusi Kentmen de "Aşk olsun, bir saat provasını yaptırtmadın mı bize, içeride bu anansun? diyor.

TRT sunucusu Halit Kıvanç da hal böyle olunca durumu çevirmek zorunda kalıyor ve "Evet değerli seyirciler biz Hulusi Kentmen'den rica ettik ama o bizi ele verdi." ifadelerini kullanıyor.

HULUSİ KENTMEN KİMDİR?

Hulusi Kentmen 20 Ocak 1912 tarihinde Bulgaristan Tırnova'da dünyaya geldi. 20 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da hayata veda eden Hulusi Kentmen Türk sinema oyuncusu ve tiyatro sanatçısıdır.

İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulu'nun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Astsubaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halkevleri'nde tiyatroya başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de Sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde (Afyon'un Emirdağ ilçesinin Çatallı Köy'ünde) Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve diğer oyuncularla birlikte sahneledi. Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu, turneye çıktı. Bazı televizyon reklamlarında rol aldı.

Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hakim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan, tatlı- sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti.

Birçok filminde, Kentmen'i, Kemal Ergüvenç, bazı filmlerinde ise Rıza Tüzün seslendirdi. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

1938'de Refika Kentmen'le evlendi. Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu. Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı; keman çalıp parodiler yaptı. Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Karacaahmet Mezarlığı'nda yatmaktadır. Ölümünün 21. yıldönümünde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikle anıldı. Sanatçının aslına oldukça benzer balmumu heykeli yapıldı. Sanatçının 1956 model aracı da bu etkinlikte sergilendi. Ekim 2020'de İzmit'te hayatının bir bölümünün geçtiği evin müze yapılması kararlaştırıldı.