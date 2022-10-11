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TRT'de akla ve mantığa aykırı skandal. Kul Hakkının size selamı var

TRT’nin görevde yükselme sınavında şaibe iddiaları ortaya çıktı. Yazılı sınavda 90 alan teknikerin uygulama sınavında elendiği öğrenildi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 10:59
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TRT'de görevde yükselme sınavında şaibe iddiaları ortaya çıktı. Yazılı sınavdan geçti uygulamada kaldı

TRT'de akla ve mantığa aykırı skandal. Kul Hakkının size selamı var
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TRT’de TRT’de görevde yükselme sınavında şaibe yaşandığı öne sürüldü. Yazılı sınavda 90 alan TRT personelinin uygulama sınavında elendiği, yazılı sınav sıralamasının ise açıklanmadığı iddia edildi. TRT, uygulama sınavında verilen puanların gerekçesinin adaylara açıklanması ve sınavları ses ve görüntü ile kayıt altına alması konusunda uyarıldı.

AKLA VE MANTIĞA AYKIRI

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda çalışan bir tekniker, kurum içinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı kapsamında kamera asistanlığı için başvurdu.

Kameramanlık mesleğinin eğitiminin verildiği Radyo-Televizyon ve Sinema dalında yüksek lisans mezunu olduğunu ve doktora eğitimine devam ettiğini belirten tekniker, görevde yükselme için yapılan yazılı sınavdan da 90 puan aldı. Tekniker, yüksek puan almasına karşın uygulama sınavında elendi.

SINAVDA GEÇTİ UYGULAMADA ELENDİ

Niteliklerinin bu iş için uygun olduğunu ifade eden tekniker, “Uygulama sınavında elenmem akla, mantığa ve hayatın olağan akışına aykırı” diyerek sonuca itiraz etti. TRT’nin kamera asistanı pozisyonu için bu işin uzmanlığının verildiği Radyo-TV ve Sinema Bölümleri için yer ayrılmadığını belirten tekniker, açılan kadrolara başvuru için mezuniyetin gözetilmediğini ifade etti.

İtirazına yönelik kurum içindeki girişimlerinden sonuç alamayan tekniker, görevde yükselme sınavının yeniden değerlendirilmesi talebi ile Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu. Sınavın iptaline yönelik tüm başvuru yollarının tüketilmediğini kaydeden Kamu Denetçisi, sınavın yeniden gerçekleştirilmesi talebini reddetse de TRT’ye kritik bir uyarı yaptı. Ombudsman, “Nesnellik, tarafsızlık, şeffaflık” gibi ilkelerin uygulama ve sözlü sınavların iyi yönetim ilkelerinden olduğunun altını çizerek, sınavların denetlenebilmeye elverişli olacak şekilde yapılması konusunda tüm tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

KAMU BAŞDENETÇİSİ UYARI YAPTI

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzalı kararda TRT’ye, “Puanlama kriterlerinin gerekçelendirilmesinin yapılması, sınavın uygulama kısımlarının da denetlenebilmeye elverişli olacak şekilde nasıl yapıldığının ortaya konularak bu yönde tedbirlerin alınması ayrıca verilen puanların gerekçelendirilmesi, sınavların ses ve görüntü ile kayıt altına alınması” yönünde uyarı yapıldı.

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TRTa haber
11.10.2022 11:33
TRT devlet kanalı değil ki? a haber ile, muhalefete muhalefet etmekte yarışıyorlar.  
 
Faruk Kaya
11.10.2022 11:18
sahi kuranda kul hakkı yemeyin herşeyi affederim ama sadece kul hakkı yiyeni affetmem yazıyormu ?  
 
Sansurle deyil akıl mantıkla yönetim hakkimiz
11.10.2022 11:10
Kul hakkı yiyenler,uyuşturucu ülkesi haline gelişimine göm yumanlar,ekenomiyi dibe çekip güzelleme yapanlar,yaşam hakkimizi alanlar,ama önceliğimiz sansür,iyileştirme yapamayınca susturmak mantigi  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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