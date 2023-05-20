Saadet Partisi Erdoğan’a geçmişini hatırlattı. "Vatan toprağını pazarlık konusu yapanları unutma!"

Saadet Partisi sosyal medya hesabından Erdoğan’ın geçmiş açıklamalarının yer aldığı bir video yayınladı. Videoda Erdoğan, ABD ve İsrail’e desteğini açıklarken KKTC'den de toprak verilebileceğini söylüyor...

Saadet Partisi Erdoğan’a geçmişini hatırlattı. "Vatan toprağını pazarlık konusu yapanları unutma!"

Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından "Vatan toprağını pazarlık konusu yapanları unutma!" başlıklı bir video yayınladı.

"KKTC'DEN TOPRAK VEREBİLİRİZ"

Videoda Erdoğan ABD ve İsrail’le ilgili desteğini açıklarken KKTC'den de toprak verilebileceğini söylüyor

Erdoğan videoda "İsrail devletinin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacak. Türkiye ABD'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Çok yönlü destekte olmaktadır. Biliyorsunuz şu anda %36'sı Kıbrıs 'ın KKTC'nin yaşam alanı. Belirli bir oranda bu toprağı verebiliriz." İfadelerini kullanıyor.

İşte o paylaşım ve video:

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