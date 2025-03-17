Trump Gazzelileri Uganda’ya sürmeli!

ABD Başkanı Donald Trump dünyayı ateşe atıyor. Yemen’de Husîlerin hâkim olduğu San‘â’yı bombalattı. Çok sayıda insanın kanına girdi. Öyle anlaşılıyor ki Yemenlilerin elini kolunu kesene kadar, bombalamaya devam edecek...

Yemenlilerin elini kolunu kesebilir mi? Onları tanıdım. Yıkarsınız, taş üstünde taş bırakmazsınız. Yine de yıkıntılar arasından bir uç verirler.

Gazzelileri göz önüne getirin... ABD’nin hempaları Siyonistler, Gazze’de yıkmadık bina bırakmadılar. Ama Gazzeliler yıkıklar arasından uç veriyorlar. Buradayız, gitmiyoruz, diyorlar.

Trump hesap içinde hesap yapıyor. Filistin’e 2.200 km. öteden fiilî destek veren Yemenlileri susturursa, Gazzelileri yıldıracak. Sürgüne direnemeyecekler. Gazze İsrail toprağı olacak, sonra sıra Batı Şeria’ya gelecek. Gide gide Arz-ı Mev‘ud’a yol açılacak.

Trump önceki ABD başkanlığı sırasında, 21 Mart 2019’da, bir tivit atmış “Bölgenin istikrarı ile İsrail devleti için stratejik ve güvenlik açısından kritik öneme sahip Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini ABD’nin 52 yıl sonra tamamen tanımasının vakti geldi.” demişti.

Suriye’de Beşşâr Esad’ın devrilmesinin ardından daha istikrar bulamamış Şam yönetiminin çaresizliğinden istifadeyle İsrail, Suriye’de bütün stratejik noktaları bombaladı, Golan Tepeleri’nin kalan kısmına da girdi. 20 km. yaklaştığı Şam’a “Bize hiç ilişmeyin. Tepenize bineriz.” dedi.

Suriye’nin kargaşasından, diğer sınır ortakları Lübnan’ın, Ürdün’ün zayıflığından, Mısır’ın aman bana bulaşır korkusundan, diğer İslâm ülkelerinin vurdumduymazlıklarından istifade, İsrail topraklarını genişletme yolu arıyor.

Asıl mesele Gazze... Gazzedekiler korkusuz. Örgütlüler, inançlılar, dirençliler... “Ölüm bizim öbür adımız.” diyorlar.

Netahyahu’nun çeteleri, 50 binden fazla Gazzeli'yi kundaktaki çocuğa varıncaya kadar katlettiler.

Trump aklı sıra, Gazzelileri, Ürdün’e, Mısır’a gönderecek, onlar evler yapacak, güllük gülistanlık yaşayacaklar. Gazze şeridini de tatil mekânına dönüştürecek. Allahsız, kitapsız adam nasıl tatil yapılacağını gösteren video bile yayınladı. “Ölüm” üzerine, “vatan” üzerine tatil propagandası yapan Trump’a “Allah’ından bulursun inşallah Trump!” demeyen var mı?!

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Trump, Gazzelileri Arap ülkelerine kabul ettiremeyince bu defa 2 milyon Gazzeli Afrika ülkelerine sürme planları yapmaya başladı.

Haber aynen şöyle:

“AP'nin İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv ve Washington yönetimleri, Sudan, Somali ve Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Gazzelilerin sürgün edilmesi planı için görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD ve İsrail yönetimlerinin, Gazze Şeridi'nden sürgün edilmek istenen Filistinlilerin Sudan, Somali ile Somaliland bölgesine gönderilmesini görüşmek üzere temasa geçtiği kaydedildi.

Buna karşın Sudanlı yetkililer ABD'den gelen teklifi reddettiklerini söylerken, Somali ve Somaliland yetkilileri AP'ye yaptıkları açıklamada herhangi bir temastan haberdar olmadıklarını belirtti.

Haberde, temasların ABD ve İsrail'in uluslararası kamuoyunda büyük tepki uyandıran sürgün planını ilerletme konusunda kararlı olduğunu gösterdiğine işaret edildi.” (Anadolu Ajansı, 14 Mart 2025)

(Anadolu Ajansı yönetimine duyururum... Ajansın haber yazma tekniği çok zayıf. Böyle haber yazılmaz!)

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Siyonistlerin öncü liderlerinden Theodor Herzl (1860-1904) “Yahudi Devleti” kitabında Filistin’e yerleşemezlerse Arjantin’de yer tutma üzerinde durur. “Filistin’i mi, yoksa Arjantin’i mi seçmeliyiz? Biz, bize verileni ve Yahudi halkının seçtiğini seçmeliyiz.” der.

Theodor Herzl, zamanında II. Abdülhamid’le görüşmüş, Osmanlı’nın bütün borçlarını ödemeyi taahhüt etmiş, yeter ki, Filistin’e yerleşelim, demişti. Tabiî Abdülhamid bunu kabul etmemişti.

ABD’den önce İngilizler Yahudiler için bir dayanaktı. Şimdi de dayanak gerçi ama ABD bir “Siyonist” devlet. İsrail’le iç içe. İngiltere geri planda kalıyor.

Bir tarihte Yahudiler Uganda’ya yerleştirilmek istenmişti.

Theodor Herlz, günlüğünde yazdığına göre İngilizlerden, o dönem II. Abdülhamid’in İngilizlere verdiği Kıbrıs’ı veya İngilizlerin söz sahihi olduğu Güney Afrika’yı istemişti.

Yine hedef Filistin’di. Kıbrıs’ta yer tuttuktan sonra Filistin’e geçiş kolay olacaktı. Uganda o dönem Kenya sınırları içindeydi. Afrika deyince yakıcı sıcaklık akla gelir. Uganda ılıman bölge. Hava sıcaklıkları gündüz 25 °C ile 30 °C arası, gece ise 17 °C civarında. İngilizler, Yahudilerin burada rahat edeceklerini söylüyorlardı. Uganda’nın daha başka özellikleri de vardı.

Kudüs, 12 Aralık 1917’de Osmanlı’dan çıkınca, Siyonistlere gün doğdu. Gerisi geldi. 1948’de İsrail’i kurdular.

Trump Gazzelileri Afrika’nın neresine ve nasıl gönderecek? 2 milyon insanı, uçakla mı, gemiyle mi, trenle mi taşıyacak?

Türkçemizde “soğuk espri” var. “Acı espri” de var mı? Belki kullanan olmuştur, diye baktım. Yok.

Afrika’ya Filistinlilerin cesetlerini mi taşıyacaklar?!

Trump Orta Doğu’yu İsrail toprağı yapmak için and içmiş. Bakalım daha ne planlar kuracak.