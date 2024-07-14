Trump mitingde vuruldu Bitcoin fırladı

ABD’de Başkan adayı Donald Trump’a mitingde suikast düzenlendi. Trump, saldırıda kulağından yaralanırken keskin nişancı tüfeği ile saldırıyı gerçekleştiren kişi öldürüldü. Trump’a yönelik suikast girişimi tüm yada şok etkisi yarattı. Başta ABD Başkanı Biden olmak üzere çok sayıda lider saldırıya tepki gösterirken Trump’a geçmiş olsun mesajı iletti.

BITCOIN FIRLADI

Trump’a suikast girişimi kripto para piyasasını da etkiledi. Saldırı girişiminin duyulması sonrası Bitcoin yükselişe geçti.

Kripto para piyasasındaki dalgalanma özellikle Trump’a saldırı sonrası seçimi kazanma şansının arttığına yönelik çıkan spekülasyonlarla birlikte gerçekleşti.

Bitcoin, sabah saatlerinde 60 bin doların üzerine çıktı. En yüksek 60 bin 300 doları gören Bitcoin, saat 09.26 itibarıyla 60 bin 85 dolardan işlem görüyor.



Trump, kendisini kripto yanlısı bir başkan adayı olarak konumlandırıyor. Kripto para piyasasında benzer dalgalanma, Biden ile Trump arasındaki münazara sonrası da gerçekleşmişti.