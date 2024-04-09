Trump sonrası dünya bambaşka bir yer olabilir. Bildiğimiz dünyanın sonu mu

5 Kasım’daki esas seçimler öncesi son eleme olan ön seçimlerde yeterli delege sayısına ulaşıp rakipsiz kalan Trump ve Biden’ın adaylığı yaz aylarında yapılacak parti kongrelerinde resmileşecek.

Her iki aday da seçimler yaklaştıkça vaatlerini birer birer açıklamaya başladılar. Seçimlerin ana unsuru kaçak göçmen krizi olacağa benziyor. Özellikle Trump, göçmenlere yönelik sert tutumuyla oylarını hızla arttırıyor. Beri yandan Trump’ın uluslararası siyasete ilişkin yaptığı açıklamalar, olası bir seçim zaferinden sonra yeni bir dünya düzeninin ve dolayısıyla da yeni denklemler ağının oluşacağını işaret ediyor. Bu hafta Amerikan gazetelerinde çıkan özel haberler sayesinde Trump’ın kamuoyuyla paylaşmadığı projeleri de günyüzüne çıktı.

Uluslararası siyaseti akademik olarak mercek altına alan Sedat Laçiner, Trump’ın gizli ajandasını ifşa ederken, dünyanın Trump sonrası döneme hazırlandığına dikkat çekti.

“AVRUPALILAR MÜTHİŞ BİR PANİK İÇERİSİNDELER”

Başkan, Biden devam eder ise şuan ki politikaların devam edeceği düşünülüyor. Ancak Kasım ayında yapılacak seçimlerde başkanlık koltuğuna Trump oturur ise bu sefer dünyanın bambaşka bir yer olacağı iddia ediliyor. Seçimlere daha aylar var, Kasım ayında yapılacak. Ancak bütün dünya şimdiden Trump'ın seçilme olasılığına hazırlık yapıyor. Japonya'dan Avrupa'ya kadar; Rusya'dan Latin Amerika'ya kadar herkes kendini Trump’a hazırlıyor. Avrupalılar Trump seçilirse diye şimdiden savunma harcamalarını arttırmaya başladılar. Trump’ın, Amerika’nın NATO güçlerini Avrupa’da tutmayacağı endişesi veyahut da NATO ittifakını zayıflatacak endişesi nedeniyle Avrupalılar müthiş bir panik içerisindeler.

TRUMP’IN GİZLİ UKRAYNA FORMÜLÜ

Japonlar da Trump sonrası dönem için hazırlık içerisindeler: Gerek kendi güçlerini arttırmak gerekse de Amerikalılara danışarak Trump başkan olursa ne yapabiliriz diye akıl danışıyor, akıl soruyorlar. En son Washington Post Gazetesi bir haber yayınladı ve haberinde dedi ki “Biz Trump’ın yakın çevresiyle görüştük ve Trump çevresine Ukrayna Savaşı’nı bitirmek için formülünü açıkladı. Trump’ın formülü Ukrayna’nın bir kısım topraklarını Rusya’ya bırakmak şeklindeydi. Trupm’ın gizli planına göre Ukrayna ikna edilecek ve bunun sonucunda zaten şuanda işgal altında olan Kırım ile Ukrayna’nın Donbast sınır bölgeleri Rusya’ya bırakılacak. Bunun karşılığında da Rusya’dan savaşı sona erdirmesi istenecek. Böylece Trump’ın “Savaşı bir gün içerisinde sona erdiririm” sözü yerine gelmiş olacak. Yani iki küsur yıldır devam eden savaş bir anlamda boşuna yapılmış olacak.

“TRUMP İLE ZELENSKİ ARASINDA ANLAŞMAZLIK VAR"

Şurası bir gerçek Putin ile Trump birbirini seviyor ve birbirini anlıyor. Ayrıca şuanda Dünya üzerinde Trump'ın yeniden başkan seçilmesini en çok isteyenlerin başında herhalde Putin geliyor. Kimi iddialara göre bu sevginin nedeni Trump'ın Başkan seçilmesinde Rusya'nın çok aktif bir rol oynamaması. İlk başkan seçilmesinde de ikinci kez seçime girdiği 2020 yılında da Rusya, Trump'ın başkan olması için çok sıkı bir şekilde çalışmış; nasıl çalışmış? Hackerlar vasıtasıyla veyahut da internet üzerinden manipülasyon yapan Rusya temelli siteler vasıtasıyla… Trump'a büyük destek vermişler ve bu desteğin de çok ciddi etkileri olduğu iddia ediliyor. Özellikle Demokrat Parti’ye yakın gazeteler bu iddiaların arkasında duruyorlar.

Trump ile Zelenski arasında -kişisel husumet demeyelim de- bir anlaşmazlık da söz konusu. Biliyorsunuz bir önceki seçim propagandalarına Trump, Biden'ın Ukrayna'daki faaliyetleri üzerinden vurmak istedi. Özellikle Biden'ın oğlunun o ülkedeki faaliyetini ortaya çıkartmaya çalıştı. Ancak Zelenski, Trump'a yardımcı olmadı. Bunun sonucunda Trump'ın Ukrayna'ya dönük kişisel bir kızgınlık içinde olabileceği söyleniyor.

"UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ BÖLGESEL BİR SORUN, KÜRESEL BİR SORUN DEĞİL"

Trump'ın danışmanlarından araştırmacı Fiona Hill, Washington Post gazetesine konuşmuş ve diyor ki “Trump'ın Ukrayna'ya bakışı, Ukrayna-Rusya Savaşı'na bakışı bölgesel bir mesele olduğu şeklinde" yani Ukrayna'daki savaş bölgesel bir sorun küresel bir sorun değil diye bakıyor Trump ve bunun özellikle Amerika'nın ulusal çıkarları için tali bir konu olduğunu, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Amerika'nın enerjisini ve kaynaklarını boş yere harcamaması gerektiğini düşünüyor. Ukrayna'yı tali bir yer olarak görürseniz Ukrayna konusunda pek çok taviz vermekten de çekinmezsiniz. Trump'ın bakış açısı böyle. Ona göre Amerika bu soruna daha fazla angaje olmamalı. daha fazla para da ayırmamalı. Nitekim Kongre’de biliyorsunuz 60 milyar dolara aşkın bir yardım paketi bekliyor. Cumhuriyetçiler bloke ediyorlar. Ukrayna'ya bu yardımı söylenene göre Cumhuriyetçileri yönlendiren Trump'ın kendisi. Trump, Ukrayna'ya bir cent dahi gönderilmemesini istiyor ve bunu başardı da aylardır Amerika'dan Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi açılmadı. 60 milyar dolar da orada öylece bekliyor.

“TRUMP'IN GELİŞİYLE YENİ DÜZENİN NE OLDUĞUNU GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ”

Peki buna Ukrayna razı gelir mi Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanlarına göre Trump'ın planını kabul etmek mümkün değil. Bu topraklardan vazgeçmek, işgal edilmiş yerleri Rusya'ya bırakmak sadece Ukrayna'ya değil bütün dünyaya da zarar verir. I.Dünya Savaşı sonrası dünya düzeninin nihai çöküşünü ilan etmek anlamına gelir. Bu topraklardan vazgeçmek, Rusya'nın bu toprakları Ukrayna'dan alması demek. Ve bu durumda da Amerika dahil Dünya Savaşı ve öncesindeki düzene dönmüş oluruz” dedi. Ukraynalı Danışman işin açıkçası I.Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen düzeni zaten son 10 yıldır belki de 20 yıldır yıkılmak üzere, belki yıkıldı da arkasından ilan edeni yok. “Ağlayanı yok” derler hani, yani evet eski dünya düzeni yıkıldı. Amerika'nın lideri olduğu bu düzen yıkıldı ama yerine yenisi henüz kurulmadı. Belki de Trump'ın gelişiyle birlikte o yeni düzenin ne olduğunu görmeye hafiften başlayacağız.