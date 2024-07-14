Trump vurulunca Cem Uzan hüngür hüngür ağlamış. Sosyal medyada olay oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump vurulunca Cem Uzan hüngür hüngür ağlamış. Sosyal medyada olay oldu!

ABD’de yaklaşan seçimlerde yeniden adaylığını ilan eden Donald Trump’a suikast girişimi yapıldı. Saldırının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Cem Uzan, hüngür hüngür ağladığını açıkladı.

ABD’de seçim yarışına kan bulaştı. Biden’ın karşısında adaylığını ilan eden ABD eski başkanlarından Donald Trump dün seçim yarışında Pensilvanya’da düzenlediği bir miting ile devam etti. Kürsüde halkına seslenen Trump, bir suikastçinin hedefi oldu.

Konuşması sırasında hedef alınan Trump, kulağından vurularak ölümden kıl payı kurtuldu. ABD gizli servisi tespit ettiği suikastçiyi kısa süre içinde etkisiz hale getirdi.

Saldırı sonrasında kulağındaki kan ile beraber ayağa kalkan Trump ‘buradayım’ pozu verdi ve yetkililer tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada Trump’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kurşunun kulağını sıyırdığı belirtildi.

CEM UZAN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Birçok ülke söz konusu suikast girişimini kınadığını ve Trump’a geçmiş olsun dileklerini iletirken sosyal medya hesabından konu hakkında bir paylaşım yapan Cem Uzan sosyal medyanın diline düştü.

Trump’a yapılan saldırı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Uzan, Trump’a dostum diyerek seslendi ve henüz yapacak çok işinin olduğunu söyledi:

“hungur hungur agladim… dostum… donald!!!! Daha yapacak cok isin var.”

“YAMAN GÜNDE YETİŞ GARDAŞ”

Cem Uzan’ın yaptığı bir diğer paylaşım ise Donald Trump ile 1999 yılında çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşmak oldu. Uzan, Trump ile paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

“Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş.” Dostum.. gecmis olsun."

25 sene önce Trump ile el sıkışırken çektikleri fotoğrafı paylaşan Uzan sosyal medyada bu konu üzerine gündem oldu.

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Cem Uzan'ın paylaşımına gelen bazı yorumlar:

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