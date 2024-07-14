Trump’a suikast girişiminde FBI’ın şaşırdığı ayrıntı ortaya çıktı

ABD’de Başkan adayı Donald Trump Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde saldırıya uğradı. Trump, suikast girişiminden kulağından yaralanarak kurtulurken saldırgan öldürüldü. Ortaya çıkan görüntülerde silah seslerinin duyulmasının ardından Trump’ın kulağını tutarak yere yığıldığı görüldü.

Korumaları hemen Trump’ın etrafında güvenlik çemberi oluştururken sonrasında ayağa kalkan Trump’ın kulağının kanadığı görüldü. Trump, ayağa kalkarak yumruğunu havaya kaldırdı ve ‘Dövüş’ diyerek bağırdı. Gizli Servis görevlileri Trump’ı miting alanından çıkardı.

Trump, yaptığı ilk açıklamada iyi olduğunu vurguladı. Öte yandan ABD Başkanı Biden, Trump’a geçmiş olsun dileklerini iletirken tüm dünyadan saldırıya tepkiler geldi. Trump’a geçmiş olsun dileklerini ileten ve saldırıya tepki gösterenler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı.

GÜVENLİK ZAFİYETİ Mİ KURGU MU?

Suikast girişimine ilişkin görüntülerin ortaya çıkması sonrası sosyal medyada büyük tartışmalar çıktı. Bazı kesimler miting alanında güvenlik zafiyeti olduğunu belirtirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise suikast girişiminin bir ‘Kurgu’ olduğunu savundu.

Görgü tanıkları ise yaptığı açıklamada miting alanında güvenliği sağlayan bazı görevlilerin neden olduğu güvenlik açığına dikkat çekerek saldırgana hızlı müdahale edilmediğini söyledi. Ortaya çıkan bazı görüntüler özellikle keskin nişancıların saldırgana zamanında müdahale edilmediğini gösterdi.

FBI ‘ÇOK ŞAŞIRDIK’ DİYEREK AÇIKLADI

Suikast girişimi sonrası FBI olayla ilgili soruşturma başlattı. FBI yetkilileri yaptığı açıklamada Gizli Servis’in güvenlik zafiyetine dikkat çekti. FBI'ın Pittsburgh saha ofisinden sorumlu özel ajan Kevin Rojek yaptığı açıklamada Gizli Servis’in saldırganı öldürmesi öncesi saldırganın birden fazla defa ateş etmesine çok şaşırdıklarını söyledi. Rojek, konuyla ilgili ayrıntıları soruşturmanın ilerleyen aşamalarında öğreneceklerini belirtti. Rojek, mitingde Trump’ın güvenliğinden Gizli Servis’in sorumlu olduğunu ve FBI’ın sadece destek amaçlı orada bulunduğunu vurguladı.

Pensilvanya Eyalet Polisi yetkilisi George Bivens ise yaptığı açıklamada Gizli Servis’i savunmaya çalıştı. Bivens, Trump’ı kararlı bir saldırgana karşı halka açık bir mekanda korumanın zor olduğunu söyledi.

GİZLİ SERVİS HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILACAK

Trump’a suikast girişimi sonrası tepkilerin odağında olan Gizli Servis ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Başkanı James Comer, Trump’a suikast girişimi ile ilgili Gizli Servis hakkında soruşturma açılacağını Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'ın güvenlik açığı ile ilgili sorgulanacağını açıkladı.