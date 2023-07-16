Trump yeniden 3. dünya savaşı uyarısında bulundu

BD eski Başkanı Trump, Avrupa'ya Amerikalı 3 bin Yedek askerin yerleştirilmesine çıkan izne tepki olarak bir kez daha "Biden ABD'yi, 3. dünya savaşına doğru sürüklüyor" uyarısında bulundu.

Trump yeniden 3. dünya savaşı uyarısında bulundu

Editör: Osmancan Erok

ABD eski Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın Avrupa'ya 3000 yedek askerin yerleştirilmesiyle ilgili aldığı kararına tepki gösterdi.

Trump bu konuda "Biden'ın, Sabit Yedek Kuvvetlerin seferber edilmelerine ilişkin son kararı, Ukrayna'yla ilgili uyguladığı hesapsız politikası yüzünden faciaya sebep olacak kadar Amerikan Ordusuna baskı yaptığını ispatlıyor" diye konuştu.

Trump daha sonra Biden'ın fiziki gaflarına değinerek "Joe Biden, "Air Force One" uçağının (ABD Başkanlık uçağı) merdivenlerini düşmeden çıkamıyor. Bu liyakatsız hükümetin yapabileceği en son şey de bizi 3. dünya savaşına doğru daha fazla sürüklemek" dedi.

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