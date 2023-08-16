Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü, davasını federal mahkemeye taşıyacak

Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, hakkında açılan "seçime müdahale ettiğine" ilişkin davayı, federal mahkemeye taşıyacak.

KAYNAK: AA
Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü, davasını federal mahkemeye taşıyacak

Meadows, Eski ABD Başkanı Donald Trump ve diğer 17 kişiyle Georgia eyaletindeki 2020 Başkanlık Seçimleri'nin sonuçlarını "geçersiz saymaya" çalışmakla suçlanıyor.

Avukatları, müvekkilleri Meadows'un özel kalem müdürü olarak çalıştığı dönemdeki eylemlerine ilişkin açıldığı için davanın federal mahkemeye götürülebileceğini ifade etti.

Meadows, Fulton İlçe Bölge Savcısı Fulton Willis tarafından yürütülen iki yıllık soruşturmanın ardından 14 Ağustos'ta hazırlanan 98 sayfalık iddianamede iki suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Georgia eyaletinin büyük jürisi tarafından genişletilen iddianamede, Trump, kişisel avukatı Rudy Giuliani ve Meadows ile avukatları Sidney Powell ve John Eastman da dahil olmak üzere 18 sanığın, "üyeleri ve ortaklarının çeşitli suç faaliyetlerine karıştığı suç örgütü oluşturduğu" belirtilmişti.

Trump'ın, 2 Ocak 2021'de Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'ı, eyaleti kazanmak için ihtiyaç duyacağı "11 bin 780 oyu bulması" için aradığı iddia edilen bir ses kaydı basına sızmıştı.

Ses kaydının basına sızmasının ardından konuyla ilgili soruşturma açılmıştı.

TRUMP'A AÇILAN SON DAVA

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat eden iddianame, önceki gün kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da aralarında bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

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