Trump'tan HAMAS'lı seçim vaadi

Kasım 2024'te yapılacak ABD Başkanlık seçimleri öncesinde başkan adayı Trump'tan HAMAS'lı seçim vaadi geldi.

Trump'tan HAMAS'lı seçim vaadi

Yaklaşan ABD seçimlerinde tekrar aday adayı olan Eski ABD Başkanı Trump, üniversite kampüslerindeki Hamas sempatizanlarının öğrenci vizelerini iptal edeceği vaadinde bulundu.

The Hill'in haberine göre Trump, "Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu" konferansında bir konuşma yaptı.

"İsrail'i çok seviyorum" ifadesini kullanan Trump, İsrail-Filistin çatışmasına değindi.

Temsilciler Meclisindeki Müslüman kadın vekiller, Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a yüklenen Trump, üniversitelerde düzenlenen İsrail karşıtı gösterileri de eleştirdi.

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday adayı olan Trump, "Üniversite kampüslerindeki Hamas sempatizanlarının öğrenci vizelerini iptal edeceğim. Kampüsler ele geçirilmiş durumda" şeklindeki görüşünü paylaştı.

ABD'ye yönelik tehditlere de değinen Trump, "Bir damla Amerikan kanı akıtırsanız, biz sizin galonlarca kanınızı akıtırız" tehdidinde bulundu.

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