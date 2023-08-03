TSK'da ilk kadın amiral. Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti

TSK'da yeni komuta kademenin belli olmasıyla ordu tarihinde bir ilk de gerçekleşti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay rütbesiyle görev yapan Gökçen Fırat terfi alarak Deniz Kuvvetleri tarihindeki ilk kadın amiral oldu.

TSK'da ilk kadın amiral. Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bir ilk yaşandı. Kurmay Albay Gökçen Fırat, Tuğamiralliğe terfi ederek bir ilke imza attı. 3 saat süren Yüksek Askeri Şura toplantısında bir üst rütbeye çıkan albay ve amirallerin isimleri belli oldu.

İLK KADIN AMİRAL

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat, Tuğamiralliğe yükseltildi. Fırat, bu göreve gelerek Deniz Kuvvetleri tarihindeki ilk kadın amiral oldu.

DENİZ KUVVETLERİNDE BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLENLER

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiral İbrahim Özdem Koçer koramiralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tuğamiraller Mehmet Baybars Küçükatay, Alper Yeniel, İsmail Güldoğan, Refik Levent Tezcan, Ramazan Özoğul ve Hüseyin Tığlı tümamiralliğe terfi etti. Bir üst rütbeye çıkanlar 30 Ağustos'tan itibaren yeni görevlerine başlayacaklar.

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