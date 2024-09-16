Tufo, tüm dengeleri değiştirecek

Geçtiğimiz sezon ‘Kirli Sepeti’ne veda eden Halil İbrahim Ceyhan, yaz döneminde de boş durmadı. Oyuncu, ‘Son Bilet’ filminin çekimlerini tamamladı. Yeni sezonda ise bambaşka bir karakterle karşımıza çıktı.

Halil İbrahim Ceyhan, NOW TV’de geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ dizisinde ters köşe yaptı. Futbolcu Tufan (Tufo) rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, büyük beğeni topladı. X’te saatlerce Trend Topic (TT) listesinde yer aldı. Sosyal medya gücü bu kadar yüksek olan bir oyuncuya tanıtımlarda daha az yer verilmesi, dizi başlamadan önce yine X’te eleştiri konusu olmuştu. Yapılan haklı serzenişler sonrası dizinin Tufo ile başlaması elbette sevenlerine sürpriz oldu.

Halil İbrahim Ceyhan, son dönemlerin en iyi çıkış yakalayan oyuncularından birisi. Rolünün hakkını veriyor. Sürekli üzerine koyarak kariyer basamaklarını tırmanıyor. İçindeki saf ve temiz duyguları kaybetmeden mücadelesine devam ederek dizide tüm dengeleri değiştirecek olan Tufo’yu ilerleyen günlerde daha çok konuşacağız.

‘Afife’nin prömiyeri yapıldı

Türk Tiyatrosu’nun öncü isimlerinden Afife Jale’nin yaşam hikâyesi, sahnelerde yeniden hayat buldu. ‘Afife’ oyunu, Zorlu PSM’de ilk kez tiyatroseverlerle buluştu.

Kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına yasak koyan düzene başkaldırının çağdaş bir yorumu olan ‘Afife’yi Selin Cankı Ceylan kaleme alırken Demet Evgar’ın Afife’ye hayat verdiği oyunun kadrosunda Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Ekremcan Arslandağ ve Atılgan Gümüş gibi isimler yer alıyor.

Kadının sahnedeki yerini, arayışını ve mücadelesini anlatan oyun; 22 Eylül, 20-21 Ekim, 4-5-13-14 Kasım’da yeniden Zorlu PSM’de tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

‘Seyfi Bey’ seyircisiyle buluşuyor

30 yıl önce ‘Huysuz Virjin’in metin yazarı olarak kariyerine başlayan Armağan Çağlayan’ın ustası Seyfi Dursunoğlu’na hayat verdiği ‘Seyfi Bey’ adlı oyun, 24 Ekim’den itibaren seyircisiyle buluşacak.

‘Seyfi Bey’, yarattığı ‘Huysuz Virjin’ karakteriyle Türkiye eğlence dünyasında devrim yaratan bir ikonun incelikli portresini tespit etmeye çalışırken izleyiciyi ortak bir geçmişin hatıralarına ve geleceğin hayallerine davet ediyor.

‘Seyfi Bey’, 24 Ekim’de İstanbul Trump Sahne’de ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Oyun, 19 Kasım’da Bursa BAOB Sahne ve 26 Kasım’da Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.