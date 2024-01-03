Fatih Altaylı hakkında iki ayrı soruşturma. İfadeye çağrıldı

Kaynak: AA
Fatih Altaylı hakkında iki ayrı soruşturma. İfadeye çağrıldı
Gazeteci Fatih Altaylı, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Gerekçe olarak ise Altaylı’nın, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından hilafet bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin yaptığı "Eline sağlık" sosyal medya paylaşımı gösterildi.

Öte yandan Başsavcılık, Altaylı hakkında, YouTube kanalından 24 Aralık’ta yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler nedeniyle de "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan ayrı bir soruşturma daha başlattı.

Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

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