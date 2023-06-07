Tuğçe Tayfur'dan nostaljik paylaşım

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur son paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur ile nostaljik bir paylaşım yaptı. Baba-kızın eski fotoğrafına sosyal medyada yorum yağdı.

Tuğçe Tayfur'dan nostaljik paylaşım

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde her yaptığıyla gündem oluyor. Geçtiğimiz haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını açıklayan Tuğçe Tayfur, sonrasında Instagram'dan fotoğraflarını kaldırarak gündem olmuştu.

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Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur nişanlısından ayrılınca eskiye döndü ve yeni paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

Son olarak Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan nostaljik bir paylaşım geldi.

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Babasıyla çocukluk yıllarındaki bir karesini yayınlayan ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tuğçe Tayfur'a 'Aynı babası', 'Babasının kopyası', 'Nasıl da güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

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