Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur evleniyor. Eski nişanlısı ile davalık olmuştu

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın şarkıcı kızları Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile Eylül 2022'de nişanlanmıştı. Tayfur ile Kalfa, nişan töreninden 16 gün sonra ayrılmış ancak ikili kısa bir süre barışmıştı. Aradan birkaç ay geçtikten sonra yeniden ayrılan ikiliden Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'yı kendisine şantaj yapmakla suçlamıştı.

EVLENME KARARI ALDI

Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, yeni bir aşka yelken açtı. Tayfur, ismini henüz açıklamadığı ve Sivaslı olduğunu söylediği biriyle evlenmeye hazırlanıyor. Nikâh için hazırlıklara başlayan Tuğçe Tayfur, o anları da sosyal medya hesabından takipçilerine aktardı.

NİKAH İÇİN VESİKALIK ÇEKTİRDİ

Müstakbel eşiyle nikâh işlemleri için vesikalık fotoğraf çektiren Tuğçe Tayfur, "Sivas, nüfusa +1 yazın geliyorum" ifadelerini kullandı.

"SENİ ADALETE TESLİM EDİYORUM"

Öte yandan eski nişanlısı Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz ay şoke eden açıklamalarda bulunmuştu:

Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın. Avukatım, hukuki süreci takip ediyor. Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi... Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum. Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp. "İstediğim mekânda sahneye çıkacaksın" dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi - babamı ve beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık! Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum!!! Benimle birlikte birkaç kadının daha canını yaktığını biliyorum ve eminim onlar da sessiz kalmayacak! Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa!

