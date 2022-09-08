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TÜGVA çocuklara takke takıp tekbirlerle yürüttü

TÜGVA tarafından düzenlenen bir organizasyonda Diyarbakır’daki küçük yaştaki çocuklar takke ve tekbirlerle yürütüldü. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, amaçlarının çocukların milli manevi değerlerine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı nesiller olarak yetişmesi olduğunu söyleyerek kendini savundu.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:02
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:37
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TÜGVA takke taktığı küçük yaştaki çocukları tekbirler eşliğinde yürüttü 

TÜGVA çocuklara takke takıp tekbirlerle yürüttü
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır'da “Yaz Okulu Projesi Kapanış Programı” kapsamında kapsamında bir organizasyon düzenledi. 

TÜGVA, Diyarbakır’da düzenlediği bir etkinlikte küçük yaştaki çocukları takke ve tekbirlerle yürüttü.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ‘Yaz Okulu Projesi’ kapsamında ülke genelinde 120 bin öğrencinin, Diyarbakır’da ise 5 bin öğrencinin eğitimlere katıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında yer aldığı ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Diyarbakır’da “Yaz Okulu Projesi Kapanış Programı” kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi. Takke takılan küçük yaştaki çocuklar tekbirler eşliğinde yürütüldü.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Dağkapı Meydanı’ndan, Fatihpaşa Camisi’nde kadar süren yürüyüşe, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, eğitmenler ve ortaokul öğrencileri katıldı. Yürüyüşün ardından Fatihpaşa Camisi’nde namaz kılındı.

Eminoğlu, Türkiye genelinde düzenledikleri Yaz Okulu Projesi kapsamında 120 bin öğrencinin, Diyarbakır’da 5 bin öğrencinin eğitimlere katıldığını açıkladı.

Amaçlarının çocukların milli manevi değerlerine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı nesiller olarak yetişmesi olduğunu aktaran Eminoğlu, bunun için çalıştıklarını savundu.

Eminoğlu, önümüzdeki yıl daha ciddi katılımlarla yaz okullarına devam edeceklerini aktardı.


 

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asena
8.09.2022 11:39
Arap propagandasi  
 
Millet
8.09.2022 11:36
Lazo 8.09.2022 11:13 sen nerden yazıyorsun gidip yerinde mi görüp yazıyorsun.yazdıklarımda yalan değil.ekrem namaz kılar diyen şahıs bizde diyoruz takke takanlardan size ne o zaman dürüst olun  
 
MANGUTLAR ORDUSU
8.09.2022 11:35
KARANLİGA doğru koşar adımlarla.  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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