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Güç bela ev bulan öğrenci bu sefer de evine koyacak eşya alamıyor: Öğrenciye ikinci el eşya bile hayal oldu

İkinci el eşya satan esnaf, satışların düştüğünü belirtip geçen yıl 8 bin lira civarında olan bir öğrenci evinin eşya maliyetinin bu yıl 20 bin liraya çıktığını söyledi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 04:31
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İkinci el eşya satan esnaflar öğrencilerin ikinci el eşya bile alamayacak duruma geldiğini böyle giderse çoğu esnafın batacağını söyledi

Güç bela ev bulan öğrenci bu sefer de evine koyacak eşya alamıyor: Öğrenciye ikinci el eşya bile hayal oldu
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Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin’in haberine göre İstanbul’da yükseköğrenim görecek üniversite öğrencileri, spotçulara giderek ikinci el eşya almaya başladı. İkinci el eşya satıcısı olan spotçular, satışlarda geçen yıllara göre yarı yarıya düşüş olduğunu, eski eşyaların spotçulara verilememesi nedeniyle ikinci el ürünlerin fiyatlarının arttığına dikkat çekti.

“İNSANLAR YARIN NE YİYEBİLECEĞİZ DERDİNE DÜŞTÜ”

Tutkucan Sarıöz adlı spotçu, “İstanbul’daki kira fiyatları çok yükseldiği için, öğrenciler 3-4 kişiyle eve çıkarak ikinci el eşya alıyorlar. Sıfır ürünün fiyatı ne kadar artarsa ikinci el ürünlere de yansıyor. Geçen sene bir buzdolabını 700 liraya satıyorsak, bu sene 2 bin liradan başlıyor. Öğrencilere satışlarımız geçen yıla göre yüzde 50 oranında azaldı. İnsanlar geçinme kaygısından ziyade yarın ne yiyebileceğiz durumuna geldi. Eşya da son düşünülecek şey oldu” ifadelerini kullandı.

"ESNAF DÜKKAN KAPATACAK”

Oğuzhan Çalışkan ise öğrencilerin eskisi kadar ikinci el eşya almadığını belirterek, “Üç kapılı dolapları 500 liraya satarken bu yıl 1500 liraya satıyoruz. Şu anda bir öğrenci evini düzmenin fiyatı ortalama 20 bin lira. Geçen sene 8-9 bin liraydı” dedi. Eşya da bulamadıklarını anlatan Çalışkan, “Vatandaşta nakit para olmadığı için evindeki ikinci eli değişim yapamıyor. Biz alamadığımız için öğrenciler de bizden almıyor. Böyle giderse esnaflar dükkân kapatacak” diye konuştu.

"TEK BAŞINA BİR İNSAN GEÇİMİNİ SAĞLAYAMAZ"

Esnaf Ali Ekber Sarıbıyık da “Üç gündür dükkânda siftahım yok. Fiyatları duyanlar, ‘Nasıl ev kuracağız? Nasıl yaşayacağız?’ diye yakınıyor. Piyasada dönüşümlü ürün de kalmadı. Eskiden vatandaşlar, ürünler biraz eskidiğinde ürünü satıp değiştirmek istiyordu. Şimdi pahalılıktan değiştirme şansı kalmadığı için eskiyle idare ediyorlar” dedi.

Murat Aybar ise “Spot ürünlerde fiyatlar çok arttı. Tek başına bir insan bu ekonomide geçimini sağlayamaz. Okul sezonu olduğu için öğretmenler, öğrenciler geliyor ancak fiyatlardan, ürünlerden tatmin olmuyorlar” diye konuştu.

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