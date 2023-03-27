Tüketici Güven endeksi martta düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi martta aylık perakende ticaret sektöründe yüzde 4,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi şubatta 115,5 iken martta 116,8 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,4, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,1 düşerken, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 7 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi şubatta 123,1 iken bu ay 117,7'ye geriledi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksinde geçen aya göre mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,5, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 8, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,3 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 89,8 iken bu ay 88,5 oldu.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,6 artış olurken gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde ise yüzde 3,3'lük düşüş kaydedildi.(AA)