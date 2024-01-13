TÜİK genel tarım sayımına başladı

Kaynak: AA
TÜİK genel tarım sayımına başladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynayacak olan “genel tarım sayımı” için harekete geçti. TÜİK, 2023 yılında işsizlik, enflasyon, sanayi üretimi ve büyüme gibi 100 farklı konuda toplamda 375 haber bülteni yayınladı. Bu yıl ise aynı konularda 377 bültenin yayınlanması bekleniyor.

TÜİK, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir protokol imzalayarak genel tarım sayımı çalışmalarına başladı. Türkiye’de bugüne kadar 1927, 1950, 1963, 1970, 1980, 1991 ve 2001 yıllarında olmak üzere toplamda 7 genel tarım sayımı yapıldı.

Yeni tarım sayımı iki aşamada yapılacak. İlk aşamada, mevcut idari kayıtlarda bulunmayan tarım arazileri belirlenecek ve bu araziler üzerinde tarımsal faaliyet gösteren işletmeler tespit edilecek.

Ayrıca, soru formları ve veri giriş programları hazırlanacak, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

İkinci aşamada, ilk aşamada toplanan bilgiler kullanılarak, uluslararası standartlar ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda, belirlenen değişkenlerle ilgili veriler tam sayım ve örnekleme yöntemleriyle toplanacak.
Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) yer almayan potansiyel tarım arazileri, mevcut mekansal veriler yardımıyla belirlenecek. Toplanacak veriler arasında arazi ve hayvan varlığı, iş gücü, tarımsal sulama, mekanizasyon gibi bilgiler bulunacak.

Genel tarım sayımı ile tarımsal yapıya ilişkin detaylı bilgiler toplanacak ve tarım istatistiklerinin kalitesi artırılacak. Bu sayede, tarım sektöründe karar vericilerin kullanabileceği güçlü bir veri ekosistemi oluşturulacak.

İstatistiklerin daha anlaşılır olması için grafik, harita, tablo ve görsellerle desteklenen portallar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, çocukların istatistik okuryazarlığını artırmak amacıyla bir “çocuk portalı” geliştiriliyor. Portalda, eğlenceli ara yüz ve istatistikler ile matematik ağırlıklı oyunlara yer verilecek. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak, soru-cevap uygulamalarıyla çocuklar ilgili alanlara yönlendirilecek. Portalın bu yılın ilk çeyreğinde hizmete sunulması planlanıyor.

Son olarak, TÜİK, istatistik okuryazarlığını tüm kesimlere yaymak amacıyla hazırladığı yayınların kapsamını genişletmeyi hedefliyor.

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