TÜİK’e mi inanmalı ENAG’a mı?

Ben, bir devlet kurumu olan TÜİK’in; belirlediği rakamlarının doğru ve gerçekçi olduğuna güvenmek istiyorum…

Ama güvenemiyorum.

Üstelik TÜİK sayesinde yıllardır benim canım yanıyor.

*

Ha, ben bunu söylerken, doğru çalışma yapanlara:

“Şöyle yapın böyle yapın; şu oranın üstüne çıkmayın, bu oranının altına inmeyin.” diyorlar mıdır, onu da bilemiyorum!..

*

Derler mi, onu da bilemiyorum.

Bilemiyorum, ama ENAG ile TÜİK arasında neredeyse yüzde yüze varan, hatta yıllık enflasyonda bu rakamı geçen bir fark nasıl olabilir, bunu da aklım almıyor!..

Öyle olunca da sanki rakamlara bir elin müdahale edebileceği ihtimalini beynimde tam oturtamasam da oluşmuyor da değil.

*

Bildiğim şey ücret zamları nasıl olsa, “TÜİK’in belirlediği enflasyon rakamlarına göre olduğundan, bütçeyi zorlamayacak bir oran çıkartmaları konusunda ricacı olunabilir mi acaba?” diye de içimden geçiriyorum?

Sonra da:

“Niye olmasın ki!” diyorum.

*

Hatta aklıma, ricacı olmanın da ötesinde, ‘Aba altından sopa dahi gösterilir’ diye de düşünmüyorum değil.

Ne diyeyim, Allah kimseyi, kimseye karşı muhtaç etmesin!..

*

Çünkü ben bir hafta önce aldığımı, bir hafta sonra aynı fiyata almıyorum.

Korkuyorum…

Tedirgin oluyorum…

Neredeyse bir emekli olarak bütün kimyam bozuldu.

Çünkü her şeye dünya kadar zam olunca, asgari ücretliye ve emekliye de ıncık cıncık artışlar yapılıyor.

*

Nasıl oluyor da TÜİK bunu fark edemiyor?

‘Edemiyor mu?’ tabii orası bir bilinmezlik!..

*

Ama yine de ben TÜİK’e kızamıyorum?

Anlıyorum ki onlar ister istemez, üstlerinin kendilerinden rica edileni yapıyorlardır.

*

Ne diyeyim, Allah hepimize önce aklımızı kullanmayı nasip etsin, sonra da bize yapılan bu zam mezalimini yapanları ıslah etsin.

Aksi takdirde zaman gelecek TÜİK’in bu verileri karşısında asgari ücretliler ve emekliler olarak tükenip gideceğiz.

Sanırım o zaman TÜİK de onu yönlendirenler de keyiflerinden tef çalıp oynarlar her halde.

*

Neymiş?

TÜİK’e göre kasım ayı aylık enflasyonu yüzde 3,28, yıllık enflasyon yüzde 61,98’miş.

ENAG’a göre ise kasım ayında enflasyon aylık yüzde 5,58 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 129,27 olmuş.

Yıllık bazda TÜİK, ENAG’dan bir kat düşük göstermiş?

*

Sahi, nasıl olmuş bu?

Nasıl olur da iki kurum arasında böylesine önemli fark çıkar?

*

Ben ve benim gibiler de yaşadığımız gerçeğimizi ortaya koyduğu için -bir devlet kurumu olan TÜİK’in değil de- ENAG’ın verilerine inanasımız geliyor.

Gerçekten doğru söylüyorum!..