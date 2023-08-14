TÜİK iç göç istatistiklerini açıkladı. Çankırı Ankara'ya taşındı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) verilerine göre Çankırı, en fazla göçü Ankara’ya verdi.

KAYNAK: İHA
TÜİK iç göç istatistiklerini açıkladı. Çankırı Ankara'ya taşındı

TÜİK iç göç istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Çankırı il dışına en fazla göçü 5 bin 119 kişi ile Ankara’ya verdi. Ankara'yı 2 bin 871 kişi ile İstanbul ve 415 kişi ile Kocaeli takip etti.

KİLİS'TEN 7 KİŞİ ÇANKIRI'YA GÖÇ ETTİ

Çankırı’dan en az göç alan iller ise sırasıyla 5 kişi ile Ardahan, 10 kişi ile Kilis ve 11 kişi ile Edirne oldu. Çankırı’nın en fazla göç aldığı il 4 bin 642 kişi ile Ankara olurken, bunu 2 bin 807 kişi ile İstanbul ve 270 kişi ile Kocaeli takip etti.

Çankırı’nın en az göç aldığı iller ise 7 kişi ile Kilis, 11 kişi ile Bayburt ve 13 kişi ile Edirne oldu.

GÖÇÜN EN BÜYÜK SEBEBİ AİLE FERTLERİ

Öte yandan, göç etme nedenleri arasında yüzde 21,6 ile aile fertlerinden birine müptela göç ilk sırada gelirken, bunu yüzde 21,5 ile daha iyi konut ve yaşam şartları, yüzde 13,5 ile eğitim ve yüzde 10,3 ile tayin-iş değişikliği takip etti.

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