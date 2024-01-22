TÜİK kıvırmaya başladı. Şimdi de hissedilen enflasyonun yüzde 129 olduğunu sızdırdılar

TÜİK’in açıkladığı son veriler ile 2023 yılı enflasyonu belli oldu. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 66,77 oldu. Açıklanan enflasyon rakamları ile memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar da belli oldu.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri her seferinde tartışmalara neden olurken yeni bir iddia gündeme geldi. Gündeme gelen son iddia TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının bir kez daha tartışma konusu olmasına neden oldu.

“HİSSEDİLEN ENFLASYONU” AÇIKLADI.

Ekonomim’den Maruf Buzcugil’in aktardığına göre, TÜİK’in hesaplamalarında yüzde 64,7 olarak 2023 yılı tüketici enflasyonu yüzde 129,4 dolayında hissedildi. Resmen duyurulmayan veri kurum içerisinde yapılan sunumlarda paylaşıldı.

“NEDENİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞI”

Algılanan enflasyonun, ölçülen enflasyondan yüksek olmasıysa “Tüketicilerin gelir seviyelerinin, harcama kalıplarının ve tüketim alışkanlıklarının kişiden kişiye farklılık göstermesi, enflasyon tespitinde kullanılan mal ve hizmet sepetinin bireylere göre değişmesi” ile açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası verileri de, ülkelere göre değişmekle birlikte hissedilen enflasyonun resmi enflasyondan 5 kat daha yüksek çıkabildiğini gösteriyor.

MERİÇ KÖYATASI ENFLASYONDAKİ SON DURUMU AÇIKLADI

Öte yandan ekonomi yazarı Meriç Köyatası YouTube kanalında yayınladığı videoda enflasyondaki son durumu açıklamıştı. Köyatası kendi enflasyonunun bir yılda yüzde 129,92 oranında arttığını söyledi. Köyatası, dolardaki artışın yüzde 57, euroda ise yüzde 65 olduğunu belirterek, “Dolara ve euroya baktığımızda hepsi enflasyonun altında" dedi. Köyatası ayrıca dolarla kazananların enflasyonun ise yüzde 55 olduğunu sözlerine ekledi.