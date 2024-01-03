TÜİK enflasyonu açıkladı

TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK BAZDA EN FAZLA ARTIŞ EĞLENCE VE KÜLTÜRDE OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,30 ile eğlence ve kültür oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %68,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,58 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMLARI BELLİ OLDU

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam da belli oldu.

Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 31,5 enflasyon farkı alacak.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.

AKARYAKIT, ALKOLLÜ İÇECEKLER VE SİGARANIN ÖTV ORANI ARTTI

Üretici fiyat enflasyonunun açıklanması ile birlikte benzin, motorin, alkollü içecekler ve sigaradan alınan ÖTV oranı arttı. Buna göre ÖTV yüzde 25,6 oranında arttı. Yapılan artışın söz konusu ürünlere zam olarak yansıyıp yansımayacağı belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artışı iptal etme hakkı bulunuyor.

ENAG’A GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 127,21 OLDU

Öte yandan bağımsız araştırma grubu ENAG’ın verilerine göre, aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,12 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 127,21 oldu.

Kasım ayında ise E-TÜFE aylık yüzde 5,58 artarken yıllık da yüzde 129,27 yükseldi.