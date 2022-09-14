Unutulmaz espiriyi yine sosyal medya patlattı. TÜİK Kraliçe Elizabeth genç yaşta hayatını kaybetti

Dünyanın en zengin ve en yaşlı hükümdarı İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth geçen hafta 96 yaşında yaşamını yitirdi.
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Unutulmaz espiri sosyal medyadan geldi.
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Her ay enflasyonu düşük göstemesiyle ünlü olan hükümete yakın TÜİK, Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ölüm haberini nasıl verirdi?
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'TÜİK: Kraliçe Elizabeth genç yaşta hayatını kaybetti...' Paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyonu, yıllık olarak yüzde 80,21; Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranını yüzde 181,37 olarak açıklamıştı.