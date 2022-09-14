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Unutulmaz espiriyi yine sosyal medya patlattı. TÜİK Kraliçe Elizabeth genç yaşta hayatını kaybetti

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından bir hafta geride kaldı. Unutulmaz espiriyi yine sosyal medya patlattı. İşte ayrıntılar...

Galeri Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 10:58
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 12:05
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Dünyanın en zengin ve en yaşlı hükümdarı İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth geçen hafta 96 yaşında yaşamını yitirdi.

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Unutulmaz espiri sosyal medyadan geldi.

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Her ay enflasyonu düşük göstemesiyle ünlü olan hükümete yakın TÜİK, Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ölüm haberini nasıl verirdi?

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'TÜİK: Kraliçe Elizabeth genç yaşta hayatını kaybetti...' Paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyonu, yıllık olarak yüzde 80,21; Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranını yüzde 181,37 olarak açıklamıştı.

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