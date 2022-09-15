15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tanıdık isim TÜİK’e atandı. Erdoğan imzaladı

Tanıdık isim TÜİK’e atandı. Erdoğan imzaladı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama karar yayımlandı. Bu kadara göre, TÜİK Başkan Yardımcılığı görevine Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 15:11
Takip Et

TÜİK’e Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı

Tanıdık isim TÜİK’e atandı. Erdoğan imzaladı
+
Aa
-

2021 yılında Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na vekaleten getirilen ancak daha sonra Sait Erdal Dinçer’in asaleten atanmasıyla görevinden ayrılan Ahmet Kürşad Dosdoğru, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kurumun başkan yardımcılığına atandı.

AHMET KÜRŞAD DOSDOĞRU KİMDİR?

1978 yılında Yozgat'ta doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur.

Aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

2009 yılında merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı'nda uzmanlığını aldı. 2012 yılı itibarıyla yıllık hesaplar grup sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017 yılında başkan yardımcılığına atanmıştır.

15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekaleten getirilmişti, sonrasında Sait Erdal Dinçer'in asaleten atanmasıyla TÜİK Başkanlığı görevinden ayrılmıştır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
1
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
2
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
3
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
4
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
5
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
6
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
7
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı
﻿14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı
﻿14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı
﻿Elon Musk'ın eski mühendisi gözlem için uzayı aynayla kaplayacak
﻿Elon Musk'ın eski mühendisi gözlem için uzayı aynayla kaplayacak
﻿Elon Musk'ın eski mühendisi gözlem için uzayı aynayla kaplayacak
﻿İdrar yaparken neden yanma olur?
﻿İdrar yaparken neden yanma olur?
﻿İdrar yaparken neden yanma olur?
﻿Tüketici kredilerinde bir haftada dev artış. Parası biten krediye dayandı
﻿Tüketici kredilerinde bir haftada dev artış. Parası biten krediye dayandı
﻿Tüketici kredilerinde bir haftada dev artış. Parası biten krediye dayandı
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.