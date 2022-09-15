Tanıdık isim TÜİK’e atandı. Erdoğan imzaladı

2021 yılında Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na vekaleten getirilen ancak daha sonra Sait Erdal Dinçer’in asaleten atanmasıyla görevinden ayrılan Ahmet Kürşad Dosdoğru, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kurumun başkan yardımcılığına atandı.

AHMET KÜRŞAD DOSDOĞRU KİMDİR?

1978 yılında Yozgat'ta doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur.

Aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

2009 yılında merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı'nda uzmanlığını aldı. 2012 yılı itibarıyla yıllık hesaplar grup sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017 yılında başkan yardımcılığına atanmıştır.

15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekaleten getirilmişti, sonrasında Sait Erdal Dinçer'in asaleten atanmasıyla TÜİK Başkanlığı görevinden ayrılmıştır.