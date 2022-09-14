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Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine Türkiye’yi temsilen Çavuşoğlu katılacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 16:30
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Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine Türkiye’yi temsilen Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine Türkiye’yi temsilen Çavuşoğlu katılacak
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta Perşembe günü hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu konuşmasında Yunanistan'a da tepki göstererek "Türkiye’nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan’ı çıldırtıyor. Yunanistan bu nedenle Türkiye’yi kışkırtmak da istiyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için düzenlenecek Cenaze törenine katılacağını açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti:

YUNANİSTAN AÇIKLAMASI

"Türkiye’nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan’ı çıldırtıyor. Yunanistan bu nedenle Türkiye’yi kışkırtmak da istiyor. İşte tacizler, kilit atmalar bunun örneği. Bir de Yunanistan, Türkiye’nin yaptırımlara katılmamasını ve dolayısıyla turistlerin Türkiye’ye gelmesi gibi konuları da sürekli gündeme getiriyor.”

MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI

(Miçoatakis’in Erdoğan’ın ‘ansızın gelebiliriz' açıklamalarına cevaben 'gün ışığında' bekliyoruz ifadeleri) "Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.”

F-16 GÖRÜŞMELERİ

"F-16’larla ilgili, siyasi düzeyde ve teknik düzeyde herhangi bir sorun yok. Yani askerlerimiz arasında yapılan görüşmelerde herhangi bir problem yok."

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

"Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa değişikliği yapacaklar. Mevcut yasalarımız buna elvermiyor denmesin. Bunu da zaten anlaşmanın içinde koyduk."

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