Editör: Dilek Kılıç Taşdemir

Aylık olarak yapılan Tüketici Eğilim Anketi'ne göre belirlenen tüketici güven endeksi, tüketicilerin ekonomiye yönelik yaklaşımlarını temsil eder. Bununla birlikte tüketicilerin geleceğe yönelik ekonomik beklentileri ve harcama ya da tasarruf yaklaşımları da tüketici güven endeksi değerine göre anlaşılabilir.

Yapılan ankete göre hesaplanan tüketici güven endeksinin değeri 0-200 arasındadır. Endeksin 100 birimden yüksek ya da düşük olmasına göre tüketicilerin yaklaşımlarının olumlu veya olumsuz olduğu öngörülebilir.



Ekonomik verilerden yola çıkarak, iktidara dönük güven kaybını ölçmek mümkün görünüyor. Güven endeksleri bu konudaki en önemli verilerden biri. Tüketici güven endeksi ile iktidar partisinin oy oranları arasındaki paralellik bilinen bir gerçek.

AKP, güven endeksinin 90’ların altında olduğu hiçbir seçimde kazanamadı. Endeksin bugünkü değeri 80’lerde...

2018’in Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında da tüketici güven endeksi yine 90’ın üzerinde bir değerle 90,6 olmuştu.

Ancak AKP için büyük bir yenilgi olarak değerlendirilen 2019’un Mart ayında yapılan yerel seçimlerde endeks değeri 81,3’e kadar düşmüştü. İstanbul için seçimlerin "hukuksuzca" tekrar edildiği 2019’un Haziran ayında ise endeks değeri 80-100 arasının da dışına çıkmış ve 79,8’e düşmüştü.

TÜİK'e göre tüketici güven endeksi yükselmiş

İktidara yakın duran Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,2 arttı. Martta 80,1 olan endeks, nisanda 87,5 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 66 iken nisanda yüzde 4,6 artışla 69,1'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi martta 79,6 iken bu ay yüzde 12,8 artış göstererek 89,8 oldu.

Martta 83 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 14,7 değer kazanıp bu ay 95,2 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise martta 92 iken nisanda yüzde 4,5 artışla 96,1 olarak hesaplandı.

Tüketici eğilim anketi, martta Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye'de yapılamamıştı. Nisan için ise depremden etkilenen bölgeler dahil, 81 ilde Tüketici Eğilim Anketi gerçekleştirildi.