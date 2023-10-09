Tüketenlerin hastalık kapısına uğramayacak. Mucize ot ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Neredeyse tüm hastalıklara şifa olan karahalile otunun faydaları dikkatlerden kaçmadı.

Karahalile otuyla ilgili tüm detaylar haberimizde…

KARAHALİLENİN FAYDALARI

-Kaşıntı ve alerji önleyicidir.

-Stresi önlemede etkilidir.

-Mideyi korur ve midedeki yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

-Cilt sağlığını iyileştirir ve cilde canlılık kazandırır.

-Saç sağlığını destekler ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur.

-Karaciğeri sağlığını korur ve karaciğerin sağlıklı çalışmasını sağlar.

-Sindirimi kolaylaştırarak, hazımsızlığı önler.

-Midede helicobacter pylori oluşumunu engeller.

-Kan akışını düzenler ve kalp sağlığını korur.

-Kalp çarpıntısını engeller.

-Kanamayı durdurucu özelliği sayesinde dışkıda kan görülmesi durumunda kullanılır.

-Kabızlık ve basur sorunlarının tedavisini destekler.

-Ağız sağlığını korumada etkilidir. Özellikle ağız içi yaralarını, diş eti kanamasını ve diş çürüklerini önlemeye yardımcı olur.

-Vücuda enerji verir.

-Hafızayı kuvvetlendirir.

-Alzheimer riskini azaltır.

-Ürtiker gibi deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

-Astım, kronik öksürük, boğaz tahrişi gibi solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olur.

-Vajinal akıntıyı önlemede kullanılır.

-Yüksek ateşi düşürmede etkilidir.

-Vücuttaki toksinlerin ve ödemin atılması sağlar.

-Diyabet hastalarında kan şekerini düşürülmesine yardımcı olur.

-İdrar yolu enfeksiyonu, ağrılı idrar yapma ve böbrek taşı gibi sağlık sorunları için etkilidir.

-Ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliğe sahiptir.

-Bağırsak temizleyici özelliği vardır.

-Damar büzücü özelliği sayesinde varislere iyi gelir.

KARAHALİLE NASIL KULLANILIR?

Karahalile çayı aynı zamanda yaraların daha hızlı iyileşmesi için tentür olarak uygulanabilir.

Karahalile çayı ayrıca soğutularak yüksek ateş için kullanılmaktadır.

Karahalilenin diğer bir kullanım yöntemi ise karahalile çayıdır. Karahalile çayı, doğal bir gargara olarak kullanılabilir. Bu şekilde kullanımı ağız ve diş sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.

Karahalile çeşitli yöntemlerle kullanılabilir. En çok kullanılan yöntem ise kavurarak kullanılmasıdır.

Bunun için birkaç adet karahalile meyvesi, bir miktar yağ eklenerek tavada yakmamaya dikkat edilerek kavrulur. Kavurduktan sonra, havanda dövülerek veya öğütücüde çekilerek ve balla karıştırarak ılık suyla yutulabilir.

Kara Halile tohumları atıştırmalık şeklinde de tüketilebilir. Bu tohumlar badem veya fıstık ile bezner bir tada sahiptir. Karahalile tohumları kullanılarak tüketilebilir bir yağ elde edilir. Bununla birlikte ekşi meyveler salatalarda tüketilir, salamurada saklanır veya kızartılır.