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Otomotiv devinin logosu değişti

Paris Otomobil Fuarı'nda Dacia logosunu değiştirip, tüm modellerini makyajladı. .

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 09:32
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Tüm modeller makyajlandı. Otomotiv devinin logosu değişti

Otomotiv devinin logosu değişti
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Teknolojioku'nun haberine göre, 6 gün süren Paris Otomobil Fuarı'nda yeni Dacia logosu ile güncellenen ve ülkemizde de en çok satanlar arasında yer alan tüm modellerin makajlı tasarımları dikkat çekti.

Yeni Dacia logosu üzerinde dikkatleri çeken ilk detay gümüş arka plan tamamen ortadan kalkması oluyor. Ülkemizde de 2023 modelleriyle birlikte göreceğimiz bu yeni tasarım markanın elektrikli araçlara geçişini temsil ediyor.

Paris Otomobil Fuarı'nda Dacia tarafından sergilenen modellerda ilk olarak Avrupa'da satışa sunulacak tamamen elektrikli ve uygun fiyatı ile öne çıkmayı hedefleyen Spring'i görüyoruz.

Bu otomobilin belirttiğimiz gibi en belirgin 2 özelliği elektrikli ve uygun fiyatlı oluşu. Öyle ki 21 bin 300 euro gibi bir fiyat etiketi mevcut. Yani ülkemize gelecek olursa vergiler hariç 390 bin TL üzerinden giriş yapacak.

TÜRKİYE SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

Dolayısıyla yeni vergi düzenlemesine göre fiyatı 700 bin TL altında kalacağı için yüzde 10'luk ÖTV dilimini hedefliyor. Bu durumda yüzde 10 ÖTV ve yüzde 18 KDV uygulandıktan sonra 506 bin 775 bin TL fiyat elde ediyoruz. Ancak eğer gelecek olursa 500 bin TL seviyesinin altında tutulacaktır.

Fuar alanında Spring'in hemen yan tarafında ise Türkiye'de en çok satan otomobiller arasında yer aldığı için isimlerini herkesin bildiği fakat yeni ön panjur ve logo tasarımını kullanan makyajlı halini ilk kez gördüğümüz Dacia Sandero ve Logan modelleri yer alıyor.

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Yusuf Yonca
24.10.2022 09:47
Güzel fikir ama kötü tasarım. Çok kaba ve estetikten uzak bir logo olmuş. Zaten zarafetten uzak bir üretim anlayışı içinde olan Dacia markasına, logosunun estetiği biraz olsun prestij kazandırabilirdi  
 
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