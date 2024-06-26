Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi

Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bugüne kadar film severlerin beğenisine sunulan en iyi 15 mafya filmini derlediğimiz bu listede hiyerarşik bir seçim yapamadık. Diğer bir deyişle listedeki her bir başyapıt bizim için 1. sırada yer alıyor. Hadi başlayalım!

1/15
Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi 1

Goodfellas

Türkiye'de Sıkı Dostlar adıyla bilinen ve yönetmenlik koltuğunda Martin Scorsese'nin oturduğu film, sinema tarihinin en etkileyici mafya filmlerinden biridir. 1990 yılında vizyona giren bu suç ve dram türündeki film, gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Yapımcılığını Irwin Winkler üstlenmiş, senaryo ise Nicholas Pileggi ve Scorsese tarafından, Pileggi'nin Wiseguy adlı kitabından uyarlanmıştır.

Ray Liotta, Henry Hill rolünde müthiş bir performans sergilerken, Robert De Niro acımasız Jimmy Conway'i canlandırır. Ancak, Joe Pesci'nin Tommy DeVito rolüyle kazandığı En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ı, filmin unutulmaz anlarından biridir. Film, Scorsese'nin usta yönetmenliği ve dinamik kurgusuyla izleyiciyi adeta büyüler.

Goodfellas, 1991 yılında Amerikan Film Enstitüsü tarafından "yılın en iyi filmleri" arasında gösterilmiş, Altın Küre'de En İyi Yönetmen ödülüne aday olmuş ve BAFTA'da En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu ve En İyi Uyarlama Senaryo ödüllerini kazanmıştır. Sinema tarihine damgasını vuran bu başyapıt, mafya dünyasının karanlık ve büyüleyici yüzünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer.

2/15
Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi 2

Donnie Brasco

Mike Newell'in yönetiği sürükleyici bir suç ve dram filmi olan film, Türkiye'de Köstebek adıyla gösterime girdi. 1997 yılında vizyona giren film, gerçek bir hikayeye dayanır ve izleyiciyi FBI ajanı Joe Pistone'un (Johnny Depp) mafya dünyasına sızma serüvenine çeker. Pistone, Donnie Brasco takma adıyla, mafya üyesi Lefty Ruggiero (Al Pacino) ile yakınlaşarak yeraltı dünyasının derinliklerine iner.

Yapımcılığını Mark Johnson ve Barry Levinson'ın üstlendiği filmde, Depp ve Pacino'nun yanı sıra Michael Madsen, Anne Heche ve Bruno Kirby gibi önemli oyuncular yer alır. Johnny Depp'in Donnie Brasco rolündeki üstün performansı ve Al Pacino'nun Lefty Ruggiero karakterindeki etkileyici oyunculuğu, filmi unutulmaz kılar.

Donnie Brasco, gerilim ve duygusal derinliği bir arada sunarak, izleyicilere hem bir ajan hikayesi hem de iki adam arasındaki karmaşık dostluğu anlatır. Film, Amerikan Film Enstitüsü tarafından "yılın en iyi filmleri" arasında gösterilmiş ve çeşitli ödüller kazanmıştır. Suç ve dram türünde güçlü bir yapım arayanlar için Donnie Brasco, kaçırılmaması gereken bir başyapıttır.

3/15
Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi 3

A Most Violent Year

A Most Violent Year, Türkiye'de "Şiddetin Gölgesinde" adıyla vizyona giren, J.C. Chandor'un yönetmenliğini yaptığı, gerilim ve suç türündeki etkileyici bir filmdir. 2014 yılında vizyona giren film, 1981 yılının New York'unda geçer ve şehir tarihinin en şiddet dolu yıllarından birinde hayatta kalmaya çalışan bir iş adamının mücadelesini anlatır.

Filmin yapımcılığını Neal Dodson, Anna Gerb, J.C. Chandor ve Jason Spire üstlenmiştir. Başrollerinde Oscar Isaac ve Jessica Chastain'in yer aldığı filmde, Isaac kararlı ve dürüst bir iş adamı olan Abel Morales'i canlandırırken, Chastain ise onun güçlü ve kararlı eşi Anna Morales'i canlandırır. İkili, aile işlerini korumak ve büyütmek için zorlu kararlar almak zorunda kalırken, artan suç oranı ve ahlaki ikilemlerle yüzleşirler.

Film, karakter derinliği ve atmosfer yaratmadaki başarısıyla övgü toplamış, Jessica Chastain performansıyla Altın Küre adaylığı kazanmıştır. Eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan film, gerilim dolu sahneleri ve etkileyici oyunculuklarıyla izleyiciyi adeta ekran başına kilitler. Bu sürükleyici yapım, suç ve gerilim türünde unutulmaz bir deneyim sunar.

4/15
Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi 4

Miller's Crossing

Miller's Crossing, Türkiye'de Miller Kavşağı adıyla vizyona giren ve Coen Kardeşler'in yönetmenliğini yaptığı bir neo-noir suç filmidir. 1990 yılında vizyona giren film, izleyiciyi 1929 yılının Amerika'sındaki organize suç dünyasına götürür. Joel ve Ethan Coen'in yazıp yönettiği bu yapım, suç dünyasının entrikaları ve ihanetlerle dolu atmosferinde geçer.

Filmin yapımcılığını Ethan Coen üstlenmiş, başrollerde ise Gabriel Byrne, Albert Finney, Marcia Gay Harden ve John Turturro gibi önemli oyuncular yer almıştır. Gabriel Byrne, zeki ve stratejik düşünen bir gangster olan Tom Reagan'ı canlandırır. Reagan, iki rakip mafya lideri arasında dengeyi sağlamak ve hayatta kalmak için zekasını kullanmak zorundadır.

Film, karmaşık senaryosu, stilize edilmiş görselliği ve güçlü karakterleriyle öne çıkar. Coen Kardeşler'in usta yönetmenliği, izleyiciye hem gerilim dolu hem de düşündürücü bir deneyim sunar. Miller's Crossing, vizyona girdiği dönemde birçok ödül kazanmış ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar almıştır. Özellikle senaryosu ve yönetmenliğiyle övgü toplayan film, neo-noir türünde bir başyapıt olarak kabul edilir.

Bu unutulmaz yapım, suç ve dram türlerinde etkileyici bir film arayanlar için kaçırılmaması gereken bir eserdir. Eğer hala izlemediyseniz Miller's Crossing, sizi 1920'lerin suç dünyasında heyecan dolu bir yolculuğa çıkartacak.

5/15
Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi 5

Casino

Ülkemizde Kumarhane adıyla bilinen film, Martin Scorsese'nin yönetmenliğini yaptığı etkileyici bir suç ve dram filmidir. 1995 yılında gösterime giren başyapıt, kumarhane dünyasının arka planındaki entrikaları ve ihanetleri gözler önüne serer.

Filmin yapımcılığını Barbara De Fina üstlenmiş, senaryosu ise Nicholas Pileggi ve Scorsese tarafından, Pileggi'nin Casino: Love and Honor in Las Vegas adlı kitabından uyarlanmıştır. Başrollerinde Robert De Niro, Sharon Stone ve Joe Pesci yer alır.

Sharon Stone sergilediği etkileyici performansıyla Altın Küre kazanmış ve Oscar’a aday gösterilmiştir. Joe Pesci ise acımasız gangster Nicky Santoro rolünde büyüleyici bir performans sergileyerek film tutkunlarının hala daha zihinlerinde yaşamaya devam ediyor.

Casino, Scorsese'nin usta yönetmenliği ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi adeta ekran başına kilitler. Film, karmaşık karakterler ve etkileyici görselliğiyle övgü toplamış, özellikle Sharon Stone'un performansı ve Scorsese'nin yönetimiyle birçok ödül kazanmıştır. Kumarhane dünyasının ihtişamı ve tehlikeleri üzerine yoğunlaşan bu film, suç türünde unutulmaz bir deneyim sunar.

6/15
Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi 6

City of God

Türkiye'de Tanrı Kent adıyla bilinen filmin yönetmenlik koltuğunda Fernando Meirelles ile Kátia Lund oturuyor. Çarpıcı bir suç ve dram filmi olan başyapıt, 2002 yılında gösterime girdi.

Film Rio de Janeiro'nun gecekondu mahallesi Cidade de Deus'ta geçer ve burada büyüyen iki gencin hikayesini anlatır. Filmin yapımcılığını Andrea Barata Ribeiro ve Mauricio Andrade Ramos üstlenmiştir. Başrollerde Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino ve Phellipe Haagensen yer alır.

Film, gerçekçi anlatımı ve etkileyici görselliğiyle övgü toplamış, dört dalda Oscar'a aday gösterilmiştir. City of God, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük beğeni toplamış, suç ve dram türünde unutulmaz bir başyapıt olmuştur.

7/15
Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi 7

The Untouchables

The Untouchables, Türkiye'de Dokunulmazlar adıyla bilinen, Brian De Palma'nın yönettiği etkileyici bir suç filmidir. 1987 yılında vizyona giren bu film, Al Capone'u adalete teslim etmek için savaşan federal ajan Eliot Ness'in gerçek hikayesini anlatır. Filmin yapımcılığını Art Linson üstlenmiştir.

Başrollerinde Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro ve Andy Garcia yer alır. Connery, performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanmıştır. Film, dinamik anlatımı ve güçlü oyunculuklarıyla suç türünde bir klasik olarak kabul edilir.

8/15
Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi 8

The Departed

The Departed, ülkemizde Köstebek adıyla vizyona giren, Martin Scorsese'nin yönettiği gerilim ve suç filmidir. 2006 yılında gösterime giren film, polis ve mafya arasındaki iç içe geçmiş ihanetler hikayesini anlatır. Yapımcılığını Brad Pitt, Brad Grey ve Graham King üstlenmiştir.

Başrollerde Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson ve Mark Wahlberg yer alır. Film En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Kurgu dallarında Oscar kazanmıştır. Film karmaşık senaryosu ve güçlü performanslarıyla suç türünün en önemli yapıtlarından biridir.

9/15
Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi 9

Eastern Promises

Eastern Promises, Türkiye'de Şark Vaatleri adıyla vizyona giren, David Cronenberg'in yönettiği gerilim ve suç filmidir. 2007 yılında gösterime giren film, Londra'nın Rus mafya dünyasında geçen karanlık bir hikayeyi anlatır. Yapımcılığını Paul Webster üstlenmiştir.

Başrollerde Viggo Mortensen, Naomi Watts ve Vincent Cassel yer alır. Viggo Mortensen, performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilmiştir. Film, suç ve dram türünde etkileyici bir yapım olup, güçlü performansları ve karanlık atmosferiyle dikkat çeker. Eastern Promises, izleyiciyi derinlikli ve gerilim dolu bir yolculuğa çıkarır.

10/15
Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi 10

The Godfather I

The Godfather I, Türkiye'de Baba adıyla vizyona giren, Francis Ford Coppola'nın yönettiği unutulmaz bir suç ve dram filmidir. 1972 yılında ilk kez gösterime giren yapımın yapımcılığını Albert S. Ruddy üstlenmiştir. Marlon Brando, Al Pacino, James Caan ve Diane Keaton gibi oyuncular başrolleri paylaşır.

Film, Oscar tarihinde "En İyi Film", "En İyi Erkek Oyuncu" gibi prestijli ödüller kazanmıştır.

11/15
Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi 11

The Godfather II

The Godfather II, Türkiye'de Baba II adıyla gösterilen, Francis Ford Coppola'nın yönettiği efsanevi bir suç ve dram filmidir. 1974 yılında sinemaseverlerle buluşan yapımın yapımcılığını Francis Ford Coppola ve Gray Frederickson üstlenmiştir. Film, Michael Corleone'nin (Al Pacino) Baba'nın izinden gitmesini ve aynı zamanda genç Vito Corleone'nin (Robert De Niro) yükselişini konu alır. Marlon Brando, Robert Duvall, Diane Keaton gibi oyuncular da filmde önemli roller üstlenir.

The Godfather II, Oscar'da En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu gibi prestijli ödüller kazanmıştır. Coppola'nın ustalıklı yönetimi, karmaşık senaryosu ve unutulmaz performanslarla The Godfather serisinin zirve noktalarından biridir. Suç ve aile temasını derinlemesine işleyen bu film, sinema tarihindeki önemli yapıtlar arasında yer alır ve izleyiciye unutulmaz bir deneyim sunar.

12/15
Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi 12

Road to Perdition

Road to Perdition, Türkiye'de Cehenneme Yolculuk adıyla vizyona giren, Sam Mendes'in yönettiği bir suç ve dram filmidir. 2002 yılında gösterime giren yapımın yapımcılığını Richard D. Zanuck ve Dean Zanuck üstlenmiştir. Başrollerde Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law ve Daniel Craig gibi oyuncular yer alır. Film, 1930'ların Amerika'sında bir tetikçinin (Tom Hanks) intikam arayışını konu alır.

Road to Perdition, görsel estetiği, derin karakterleri ve duygusal derinliğiyle övgü toplamıştır.

13/15
Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi 13

Scarface

1932 yapımı bir suç filmi olan Scarface'in yönetmenlik koltuğunda Howard Hawks oturuyor. Film, suç dünyasında yükselen bir gangsterin hikayesini anlatıyor.

Başrolde Paul Muni bulunmaktadır. Film, zamanının önemli suç draması olarak kabul edilir ve gangster filmleri arasında klasikler arasında yer alır.

14/15
Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi 14

The Irishman

The Irishman, Türkiye'de aynı adla vizyona giren, Martin Scorsese'nin yönettiği epik bir suç filmidir. 2019 yılında gösterime giren yapımın yapımcılığını Martin Scorsese, Robert De Niro, Jane Rosenthal ve Emma Tillinger Koskoff üstlenmiştir.

Başrollerde Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci ve Harvey Keitel gibi usta oyuncular yer alır. Film, bir mafya tetikçisinin (De Niro) hayatını ve suç dünyasında geçirdiği yılları anlatır. The Irishman, çarpıcı performanslar ve derin karakter analizleriyle dikkat çeker.

15/15
Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi 15

American Gangster

American Gangster, Türkiye'de Amerikan Gangsteri adıyla gösterime giren Ridley Scott filmidir. 2007 yapımı bu suç ve dram filmi, gerçek bir hikayeye dayanır ve uyuşturucu kralı Frank Lucas'ın (Denzel Washington) yükselişini ve çöküşünü anlatır. Yapımcılığını Brian Grazer ve Ridley Scott üstlenmiştir. Filmin başrolünde Russell Crowe yer alıyorr.

American Gangster, eleştirmenlerden olumlu eleştiriler alarak iki Oscar adaylığı elde etti ve büyük bir ticari başarı elde etti.

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