Tüm zamanların en iyi 15 mafya filmi

Goodfellas

Türkiye'de Sıkı Dostlar adıyla bilinen ve yönetmenlik koltuğunda Martin Scorsese'nin oturduğu film, sinema tarihinin en etkileyici mafya filmlerinden biridir. 1990 yılında vizyona giren bu suç ve dram türündeki film, gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Yapımcılığını Irwin Winkler üstlenmiş, senaryo ise Nicholas Pileggi ve Scorsese tarafından, Pileggi'nin Wiseguy adlı kitabından uyarlanmıştır.

Ray Liotta, Henry Hill rolünde müthiş bir performans sergilerken, Robert De Niro acımasız Jimmy Conway'i canlandırır. Ancak, Joe Pesci'nin Tommy DeVito rolüyle kazandığı En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ı, filmin unutulmaz anlarından biridir. Film, Scorsese'nin usta yönetmenliği ve dinamik kurgusuyla izleyiciyi adeta büyüler.

Goodfellas, 1991 yılında Amerikan Film Enstitüsü tarafından "yılın en iyi filmleri" arasında gösterilmiş, Altın Küre'de En İyi Yönetmen ödülüne aday olmuş ve BAFTA'da En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu ve En İyi Uyarlama Senaryo ödüllerini kazanmıştır. Sinema tarihine damgasını vuran bu başyapıt, mafya dünyasının karanlık ve büyüleyici yüzünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer.