Tümör ağrısından uyuyamıyordu…

Editör: Naim Arıoğlu

Ağrıları sona eren, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Nuriye Şahin, "Ameliyatları olmadan önce 10 dakika bir tarafa, 10 dakika diğer tarafa dönüyordum, yatamıyordum. Şimdi çok iyiyim Allah'a şükür." dedi.

Ankara'da yaşayan Nuriye Şahin, 2015'te böbrek tümörü nedeniyle ameliyat edildi ve sol böbreği alındı. 2020'de ise tümörün omurga ve kuyruk sokumuna sıçradığını öğrenen Şahin'in çocukları Harun ve Osman Şahin, Konya'daki özel bir hastanede Beyin Sinir Cerrahı Prof. Dr. Erdal Kalkan'a başvurdu. Zamanla yatağa bağımlı hale gelen Şahin, Prof. Dr. Kalkan ve ekibi tarafından geçen yıl omurgasındaki tümörden, yaklaşık 10 ay sonra da kuyruk sokumundaki tümörden kurtarıldı. Yatağa bağımlı halde Konya'ya getirilen kadın, ameliyatlardan sonra ağrıları dinmiş halde, tekerlekli sandalyede taburcu edildi.

Kalkan, AA muhabirine, Nuriye Şahin'in yaklaşık 10 ay önce bacaklarının tutmaması, idrar yapamama şikayetleriyle yatağa bağlı halde kendilerine getirildiğini anlattı. Hastanın yaklaşık 8 yıldır böbrek tümörüyle mücadele ettiğini, bu tümörün çeşitli yerlere metastaz yaptığını dile getiren Kalkan, "Böbrek tümörleri vücudun başka yerlerine atlama ihtimali çok yüksek olan tümörlerdir." diye konuştu.

Kalkan, hastanın omurgasındaki tümör nedeniyle yürüyemediğini, ayağa kalkamadığını, kuyruk sokumundaki tümör nedeniyle de idrar problemi yaşadığını anlattı, şunları söyledi:

"Hastanın oturmasını sağladık. Ameliyattan sonra hasta aynı bölgeye radyoterapi aldı, fizik tedavi gördü. Ancak kuyruk sokumundaki tümör devam ediyordu. Bu tümörler oldukça nadir ancak son derece sıkıntılı klinik süreçler veren tümör tipleridir. Bu tümörün yeri leğen kemiği ve kuyruk sokumu arasında olan üçgen şeklinde bir kemikteydi. Burası son derece vaskülerdir, yani son derece damardan zengin, büyük abdest ve mesaneyle üreter dediğimiz böbrekten gelen, idrar boşaltan yapıyla alakalı. Buradan bu tümörü çıkartmak zordur, çoğunlukla bu ameliyattan kaçınılır. Ameliyatta cerrahi onkoloji uzmanı, önden tümöre giden damarları tekrar bağladı, tümörle rektumu ayırdı. Oldukça zor bir tümörü çıkardık. Bu hastanın rehabilitasyon sırasında tekerlekli sandalyeye oturarak da olsa hayatını idame ettirebilmesi için bir işlem gerekliydi. Hastamız 1 gün yoğun bakımda kaldı. Normal odamıza aldık, Genel durumu son derece iyi."

Yaşlı kadının oğlu Harun Şahin ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Annemin 2015'te sol böbreği alındı. 2020'de kuyruk sokumu tarafında kötü huylu bir tümör olduğu söylendi. Çok doktor araştırdık. Doktorlar bu tümörün çok kanamalı bir bölgede olduğunu ve annemin yaşı itibarıyla alamayacaklarını söyledi. Araştırmalarımız sonucunda Erdal Kalkan hocamızı bulduk. Hocamız, 2022'de sırt omurundaki tümörü aldı. Sonrasında bu yıl da kuyruk sokumu tarafındakini aldı. Erdal hoca ve ekibi 11 saat süren bir operasyonla tümörü çıkardı."

Nuriye Şahin de "Ameliyatları olmadan önce 10 dakika bir tarafa 10 dakika diğer tarafa dönüyordum. Çocukları hiç durdurmuyordum. Şimdi çok iyiyim, Allah'a şükür." şeklinde konuştu.

AA