Tuncay Özkan’ı ağlatan anlar: ANKA da KRT de benim değil

İlk tur seçimlerinde CHP’nin seçim sistemi hakkındaki tartışmalarda Tuncay Özkan ve Onursal Adıgüzel eleştirilerin odağı oldu.

Habertürk’e konuk olan Tuncay Özkan hem verilerin paylaşılmaması hem de Anka’nın sahibi olduğu iddiasını yanıtladı.

Özkan, CHP sistemi verilerinin paylaşma sorumluluğunun Adıgüzel’de olduğunu ileri sürdü. Özkan, “CHP’de sorumluluk alanı medya ve kurumsal iletişimden sorumlu bir insanım” ifadelerini kullandı.

İDDİALARI REDDEDERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Özkan, Anka’nın ve KRT TV’nin sahibi olduğu iddiasını reddeddikten sonra da gözyaşlarına boğuldu.

Özkan’ın konuşmasından ilgili kısımlar şöyle:

“Tuncay Özkan tartışması kadar boş, yanlış bir tartışma yok. Ben sayın genel başkanımızın danışmanıyım. O kadar boş bir tartışmaki siz çok ciddi bir gazetecisiniz, programlarınızda çok güzel konular konuşuluyor zaman kaybetmeyelim.

1982 yılından beri medyanın içindeyim. Bu arkadaşlarımın çoğu benimle çalıştı. ANKA Ajansı’nın sahibi olan Ali Fırat Atabaş, benimle çalışmış bir arkadaş. Ali Fırat benim çok sevdiğim kardeşim. Bütün verileri koyu. O söylese dahi benim böyle ajansım ve televizyon kanalım yok. Ben CHP’de sorumluluk alanı medya ve iletişimden sorumluluğundayım. Veriyle ilgili başka bir arkadaşım sorumlu. Verilerde gecikme oldu. AK Parti bizim önde çıktığımız her sandığa itiraz etti. Islak imzalı tutanaklarla YSK verilerini karşılaştırdığımızda bunlar sonucu değiştirmiyor. Bugün sayın genel başkanımızın açıkladığı gibi bir tek oyun çalınmasına dahi izin vermez. Bir tek oy için ahi itiraz ediyoruz. O oy doğru yere koyulana kadar onun takipçisiyiz. 100 yaşındaki parti bir tek seçmeninin oyunu dahi zayi etmez. Vatandaşımız emin olsun.

“BENİM AĞLAMADIĞIMI KİM SÖYLEYEBİLİR?”

Ben CHP’de sorumluluk alanı medya ve kurumsal iletişimde sorumlu bir insanım. Diğer uygulamalar Adıgüzel’in sorumluluğunda.

Onursal Adıgüzel kendi açıklamasında belirttiği gibi. Kamuoyunda linç yaşıyoruz. Bugün en son gördüğüm Fetullahçı linç genel başkanımıza uzanmıştı. Toplumsal linç önü alınabilir bir şey değil. Masum olanları anlayışla karşılıyorum. Benim 8 yaşındaki oğlum evde 1 saat ağlamış. Benim ağlamadığımı kim söyleyebilir? Dünyanın emeği var orada. 6 yıl cezaevi var orada. Biz varlığımızı koyuyoruz. Burada isyanım Fetullahçı’ya, alçağa, namussuza. CHP’nin büyük mücadele ile buralara geldiğini görmeyenlere. Daha güzel daha iyi bir Türkiye’ye gelmek için ağlıyoruz. Ben Cumhuriyet mitinglerini yapan insanım. Bunun için 6 yıl hapis yatan adamım. Fetullahçısıyla, PKK’sıyla mücadele etmiş adamım. Arkadaşlarımızın duygusal tepkisini anlarız, onlar bizim canımız.”