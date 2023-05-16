CHP’li Tuncay Özkan’dan Türk Milliyetçilerine: 'Türk milleti demem' diyen terörist Hizbullah'ı TBMM'ye soktular

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nın haberine göre; CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Özkan yaptığı açıklamasında, “‘Türk milleti’ demem, ‘milletvekili yemini etmem’ diyenler şimdi milletvekili. Bunun hesabını bu iktidar nasıl verecek? Türk milliyetçilerini uyarıyorum.” Sözlerini kullandı.

Tuncay Özkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ UYARIYORUM”

“Biz seçimi kaybetmedik. 25 yıldır iktidarda olan bir otokrata ağzının payını verdik. Kaybettiğimiz bir şey yok. Bundan sonraki adımda yüzde 51’i de alacağız. Yılmayacağız. Çalışacağız. Kazanacağız. Planlamalarımızı yapıyoruz. Sandıktan çıkanları analiz ediyoruz. İktidarın yarattığı güvenlik endişesi bir karşılık bulmuş. Ve bakın, son on gün içerisinde her türlü yalanı söylediler. Mustafa Kemal’in askerlerini meydan meydan gezip ‘PKK ile işbirliği yapıyorlar’ diye suçladılar. Terörist Hizbullah’ı TBMM’ye soktular. ‘Türk milleti’ demem, ‘milletvekili yemini etmem’ diyenler şimdi milletvekili. Bunun hesabını bu iktidar nasıl verecek? Türk milliyetçilerini uyarıyorum. ‘Türk kelimesini kullanmam’ diyenler orada. Türk milliyetçilerini uyarıyorum. Aklımızı başımıza alalım.”

“USUZSÜZLER YAKALANDI, İLGİLİ BİRİMLER BAŞVURU YAPTI”

“Partideki sorumlu arkadaşlarımız çeşitli yerlerde usulsüzlükler yakaladı ve başvurularımızı yaptık. Daha detaylı bilgiye bu arkadaşlarımız sahip. Benim sorumluluğum, çalıştığım birim belli. Seçimin ikinci tura kalmasından sonra tek istikametimiz var, kazanmak. Kimse kurbanlık koyun değil. Dış saldırılar yapılıyor. Sistemli yapılıyor. Herkes çalışmalarını buna göre yapıyor.”

“İMAMOĞLU VE YAVAŞ'LA HİÇBİR GERİLİM YAŞANMADI, EN KÜÇÜK BİR HADİSE OLMADI”

“Burada sayın belediye başkanlarımızla, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş’la en küçük bir gerilim yaşamadık. Saat gibi işleyen bir sistem vardı. Aşağıya indik aralıklarla ve ben eşlik ettim. Yukarıya çıkıp değerlendirme yaptık. En küçük bir şey yok.”

“ANKA'NIN SAHİBİ BELLİ, AÇIKLAMAYI YAPARLAR, MANİPÜLASYON GÖRMEDİM”

"Onursal Adıgüzel değerli çalışmalar yaptı. Kendisi takdir hakkını kullanarak görevden ayrıldı. Saygı duyuyorum. ANKA için konuşuluyor. ANKA’nın sahibi ben değilim, sahibi belli. Yönetim kurulu var. Kendi açıklamalarını yaparlar. Ama buradan takip ederken ANKA’nın böyle bir manipülasyonunu da görmedim yapacağına da inanmıyorum. Üç tane FETÖ’cü bot hesap üzerinden yürütülen bir kampanya bu. Ve aralıksız yapılıyor. Hedef şaşırtmak için, orada Anadolu Ajansı varken hedefi saptırmak için yapılıyor."

“GÖREVİMİN BAŞINDAYIM”

“Ben partinin bir neferiyim. Görevimin başındayım, işimi yapmaya devam ediyorum. Bir sorun yok. Canla başla çalışacağım. Kazanacağız.”