Tunceli Belediyesi'nin elektriği kesildi

Tunceli bölgesinin elektrik dağıtım hizmetini yapan Fırat EDAŞ şirketi, Tunceli Belediyesi'nin elektriğini kesti. Kesintinin nedeninin 3 yıldan fazladır ödenmeyen yaklaşık 14 milyon TL elektrik borcu olduğu söyleniyor. Sabah saatlerinden itibaren belediyenin hizmet binası ile park bahçeler müdürlüğü binalarında elektrikler kesilmiş durumda.

Halk TV’den Ferit Demir’in haberine göre, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye hizmet binasının elektriklerinin kesildiğini doğruladı.

Başkan Maçoğlu, elektrik kesintisi sonrası birim müdürleri ile bir araya geldi. Yaşanan soruna ilişkin toplantı yaptıkları öğrenildi. Toplantı sonrası Maçoğlu'nun açıklama yapması bekleniyor.(AA)