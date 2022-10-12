12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Tunceli’de, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yaylacılar için yaptırılan beş adet portatif tuvalet için resmi açılış töreni düzenlendi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 20:45
Takip Et

Tunceli'de beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış düzenledi

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar
+
Aa
-

ANKA’dan Hüsniye Karakoyun’un haberine göre DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Tunceli’deki yaylacılar için beş adet portatif tuvalet yaptırdı. Tunceli İl Özel İdaresi’nin bahçesine getirilen portatif tuvaletler için bugün resmi açılış töreni düzenlendi. Üzerlerine Türk bayrağı asılan tuvaletlerin kurdelesini, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım birlikte kesti.

Özkan, Demirdöğen ve Yıldırım, törende kısa birer konuşma yaptı. Alkışlarla süren tuvalet açılışı, protokol üyelerinin tuvaletleri incelemesiyle son buldu.

KIŞ GELİRKEN YAYLADA DUŞ ÖZELLİKLİ TUVALET

Portatif tuvaletlerin küçükbaş hayvancılıkla uğraşan sürü sahiplerinin kullanımı için yaylalara monte edileceği açıklandı. Tuvaletlerin, aynı zamanda duş kabini olarak da kullanılabileceği belirtildi. Ancak bu hizmetin, yaylacıların soğuklar nedeniyle köylerine dönmeye başladıkları bir zamanda verilmesi dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

🤴
12.10.2022 21:09
🤳HAYIRLI OLSUN  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
1
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
2
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
3
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
4
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
5
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
6
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
7
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
﻿Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı
﻿Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı
﻿Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı
﻿Trabzonspor'a kötü haber. Tam 6 eksik
﻿Trabzonspor'a kötü haber. Tam 6 eksik
﻿Trabzonspor'a kötü haber. Tam 6 eksik
﻿Bakanlık Almanya'dan FETÖ firarisi Cevheri Güven'in iadesini istedi
﻿Bakanlık Almanya'dan FETÖ firarisi Cevheri Güven'in iadesini istedi
﻿Bakanlık Almanya'dan FETÖ firarisi Cevheri Güven'in iadesini istedi
﻿Sudenur Ongun’un okulun penceresinden düştüğü açıklanmıştı. Gerçek çok farklı çıktı
﻿Sudenur Ongun’un okulun penceresinden düştüğü açıklanmıştı. Gerçek çok farklı çıktı
﻿Sudenur Ongun’un okulun penceresinden düştüğü açıklanmıştı. Gerçek çok farklı çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.