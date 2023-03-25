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Mart ayının son haftasında yoğun kar yağışı

Tunceli’de mart ayının son haftasında bastıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Pülümür-Erzincan kara yolunda bazı araçlar yolda kalırken, kara yolları ekipleri karla mücadelede aralıksız çalışma yürütüyor.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 18:47
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Tunceli’de kar yağışı etkili oluyor

Mart ayının son haftasında yoğun kar yağışı
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(İHA) Tunceli’de meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış etkili olurken Pülümür ilçe merkezi ile Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. 

Kar yağışı nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunda bazı araçlar yolda kalırken, kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 


Ekipler, özellikle Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunu kullanacak olan sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.
Yağışın kent genelinde yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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