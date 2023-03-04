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Tunceli’de toz taşınımı etkili oldu

Tunceli’de meteorolojinin uyarısını yaptığı toz taşınımı etkili oldu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 12:43
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Tunceli’de toz taşınımı

Tunceli’de toz taşınımı etkili oldu
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İHA'nın haberine göre, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Bingöl için toz taşınımı uyarısı yapmıştı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Tunceli, Bingöl, Malatya, Elazığ ve Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde aralıklı yağmur yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelinde devam eden buzlanma ve don olayına karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Öğle saatlerinden itibaren toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti. 

Meteorolojinin uyarısını yaptığı toz taşınımı başta Tunceli merkez olmak üzere il genelinde etkili oldu.

Taşınım nedeniyle araçların üzeri tozla kaplanırken bazı vatandaşlar çareyi maske takmakta buldu.

 

 

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