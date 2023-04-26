Tünel girişinde kaza yapan tır makasladı, trafik felç oldu

Kocaeli’de Derince Tüneli girişinde kaza yapan tır, makaslayarak durabildi. D-100 trafiğinin Ankara istikameti adeta felç oldu.

Tünel girişinde kaza yapan tır makasladı, trafik felç oldu

(İHA) Kaza, D-100 Karayolu Derince geçişi Derince Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, tünel girişinde hafif ticari araçla çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır, tünel duvarına çarpıp makaslayarak durabildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kazada yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kazadan dolayı sürücüler bir süre tüneli kullanamadı. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak sürücüleri de yan yola yönlendirdi.

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Trafikte uzun kuyruklar oluştu. Tırın tünel girişinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal akışına döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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