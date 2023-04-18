Tunuslu İslamcı lider Gannuşi gözaltına alındı

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alındığı duyuruldu.

Nahda Hareketi'nden yapılan açıklamada, Gannuşi’nin gözaltına alınması “tehlikeli bir gelişme” olarak nitelendirilerek, "muhalefetteki siyasi aktivistlerin küfürleri"ne son vermesi ve Gannuşi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, Gannuşi'nin tutuklanmasının Tunuslulara hiçbir fayda sağlamayacağı belirtilirken, bu durumun yalnızca Gannuşi'yi değil, tüm parti arkadaşlarını da etkilediği söylendi.

Mosaiqu FM radyosu ise, Gannuşi'nin gözaltına alınmasına dair verdiği haberde "Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı bir konuşmanın video kaydının sızdırılması arka planında sorgulanmak üzere alındığı" bildirildi.