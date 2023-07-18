Tüp gaz fiyatlarına görülmemiş zam geldi. Cemal Enginyurt seçim öncesi verilen 'doğal gaz müjdelerini' hatırlattı

Güncel tüp gaz fiyatlarında zamlar görülmeye başladı. Doğalgaz doldurma gazları olarak satılan tüp gazlar için belirlenen güncel fiyatlar aldıkları zamlar ile zirveyi gördü. Mutfak tüpü ve sanayi tüpü gibi tüp çeşitlerinde güncel fiyat listeleri de zamlara bağlı şekilde güncellendi. Tüp gaz satışları güncel olarak zamlı fiyatlardan gerçekleştiriliyor.

TÜP GAZ FİYATLARIAN GÖRÜLMEMİŞ ZAM

Tüp gaz fiyatlarında görülen zamlar güncel fiyatların zirve noktada görülmesine yol açtı. Türlerine göre zamlar alan tüp gaz çeşitlerinde zamlar listelerin güncellenmesine yol açarken, zamlar da vatandaşı zorlayacak seviyede işlendi. Güncel tüp gaz fiyatları listelerinde yer alan tüp çeşitleri için belirlenen zamlar sonrasında Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz güncel tüp gaz fiyatları yayınlandı.

GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Güncel tüp gaz fiyatlarında görülen zamların ardından listeler yayınlandı. tüp gaz çeşitleri için güncel fiyatlar şu şekilde:

AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 101,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 440,00 Türk Lirası

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 451,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 451,00 Türk Lirası

İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 84,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 425,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 857,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.594,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 1.747,00 Türk Lirası

BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 84,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 425,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 857,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.594,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg propan tüp: 1.747,00 Türk Lirası

“SOĞAN EKMEĞE DEVAM”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. İktidarın seçim öncesi yaptığı ‘doğal gaz müjdelerini’ hatırlatan Enginyurt’un paylaşımı şu şekilde:

“Mini 2 kg ev tüpü: 101 tl.

12 kg tombul ev tüpü: 440 tl.

Maksi tombul 12 kg tüp: 451 tl.

12 kg valfli uzun ev tüpü: 451 tl.

DOĞALGAZ bedavaydı değil mi?

Haydi hayırlısı olsun.

Yeni zamları bekliyoruz.

Yaparsa büyük Ekonomist yapar.

Soğan ekmeğe devam.

#DurmakYokZamlaraDevam”